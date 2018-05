Gaza : 4.500 paia di scarpe per vittime : "Più di 425mila cittadini europei - annunciano - hanno sottoscritto una petizione globale che chiede ai leader del mondo e ai ministri degli Esteri di sanzionare le maggiori industrie israeliane". La ...

Apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme : scontri al confine Gaza-Israele - 10 morti e oltre 500 feriti : Sono già dieci le vittime palestinesi delle violenze esplose stamattina - e ancora in corso - ai confini della Striscia di Gaza, dove migliaia stanno manifestando in concomitanza con l’inaugurazione dell’Ambasciata Usa a Gerusalemme, prevista per stasera. oltre 500 i feriti. Lo ha annunciato il ministero della Sanità del governo dell’Autorità nazio...