Galaxy Note 9 | fino a 1TB di memoria “se sei fortunato”

Samsung Galaxy Note 8 e A5 (2017) si aggiornano - novità per il dual SIM di S9 e S9 Plus : Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy A5 (2017) no brand si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza di maggio 2018, mentre gli update degli scorsi giorni di Galaxy S9 e S9 Plus si scoprono includere altri miglioramenti per la gestione del dual SIM. L'articolo Samsung Galaxy Note 8 e A5 (2017) si aggiornano, novità per il dual SIM di S9 e S9 Plus proviene da TuttoAndroid.

Super pompato il Samsung Galaxy Note 9 : memorie mai viste - ma il prezzo? : Potrebbe essere presentato il prossimo 29 luglio il Samsung Galaxy Note 9, il phablet del colosso sudcoreano di cui è tornato nuovamente a parlare il leaker Ice Universe, che già in passato, in molte e diverse occasioni, ha dimostrato la propria operosa efficacia in fatto di anticipazioni. Il dispositivo, a suo dire, prevedrà un modello con 8GB di RAM e 512GB di memoria interna, per un ammontare complessivo finora mai raggiunto dal produttore ...

Samsung Galaxy Note 9 a fine luglio? Exynos più potente dello SD845 : Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere lanciato prima del previsto, secondo un rumor apparso in rete e che fissa al 29 luglio la data fatidica. Intanto su Geekbench un nuovo benchmark del phablet sudcoreano, questa volta con SoC Exynos. Samsung Galaxy Note 9: presentazione il 29 luglio Si tratta di un rumor anche poco credibile però la data del 29 luglio è l’ultima apparsa in rete come la più probabile per la presentazione del prossimo top ...

Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere lanciato a fine luglio : Stando ad una nuova indiscrezione, il Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere lanciato prima del previsto quest'anno. Ecco tutti i dettagli disponibili L'articolo Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere lanciato a fine luglio proviene da TuttoAndroid.

Il primo benchmark di Samsung Galaxy Note 9 con Exynos 9810 appare su Geekbench : In rete era già apparso un benchmark del futuro Samsung Galaxy Note 9 con Qualcomm Snapdragon 845, ma ora è comparsa la sua variante con Exynos 9810, oltre a delle voci su componenti hardware più capienti! L'articolo Il primo benchmark di Samsung Galaxy Note 9 con Exynos 9810 appare su Geekbench proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Note 9 con Exynos 9810 appare in un nuovo benchmark e mostra i muscoli : Per la cronaca, i risultati ottenuti nel test sono di 2.737 in single-core e 9.064 in multi-core. Si tratta di cifre leggermente superiori a quelle viste nel benchmark della versione con Snapdragon ...

Bozza di sfida tra Samsung Galaxy Note 9 e S9 : potenza a confronto su GeekBench : Mancano circa tre mesi alla presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy Note 9, eppure in queste ore si parla già del potenziale di un device destinato in qualche modo a condizionare gli equilibri del mercato smartphone, almeno per quanto concerne la fascia alta del mercato. Vedere per credere il fatto che oggi 26 maggio possiamo prendere in esame i valori emersi da un primissimo avvistamento del device su GeekBench. Rigorosamente con ...

Bixby 2.0 avrà tempi di risposta più rapidi su Samsung Galaxy Note 9 : Bixby 2.0, la prossima major release dell'assistente digitale di Samsung, garantirà tempi di risposta più rapidi sul prossimo Galaxy Note 9. Bixby 2.0, accanto a nuove feature di assistenza vocale, introdurrà processi linguistici migliorati sotto il profilo della naturalezza, una più elevata capacità di resistere ai rumori (senza essere quindi indotto in errore) e tempi di risposta più rapidi. L'articolo Bixby 2.0 avrà tempi di risposta più ...

Più vicino che mai il Samsung Galaxy Note 9 : c’entrano Galaxy X e S10 : Più vicino che mai il Samsung Galaxy Note 9, anche per quel che riguarda la commercializzazione. Se finora gli esponenti costitutivi della serie sono stati dati alla luce tra la fine del mese di agosto e l'inizio di quello di settembre, come ormai tradizione ci aveva abituato, nel corso del 2018 potremmo assistere ad un improvviso cambio di rotta, che cela alle sue spalle un piano preciso. Quanto consistente sarà l'anticipo di cui vi stiamo ...

Samsung affretta i tempi con Galaxy Note 9 per far spazio allo smartphone pieghevole : Il lancio di Samsung Galaxy X, il primo smartphone pieghevole, potrebbe scombinare tutti i piani di Samsung, che starebbe anticipando tutte le presentazioni dei propri flagship. L'articolo Samsung affretta i tempi con Galaxy Note 9 per far spazio allo smartphone pieghevole proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy S10 si “sfidano” per il sensore di impronte integrato nel display : In casa Samsung potremmo dover attendere Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus per vedere il sensore di impronte integrato nel display. Secondo le ultime, Galaxy Note 9 potrebbe disporre di un classico sensore posizionato sul retro. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy S10 si “sfidano” per il sensore di impronte integrato nel display proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 11 maggio : Moto G5s - Huawei P10 Lite - Samsung Galaxy Note 8 e altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 11 maggio su store online sono: LG V30, Huawei P10 Lite, Xiaomi Redmi 5 Plus, Samsung Galaxy Note 8 e Motorola Moto G5s. Siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 11 maggio: Moto G5s, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy Note 8 e altri proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Note9 su Geekbench : Snapdragon 845 - 6GB RAM e dual SIM : Appare su Geekbench il Galaxy Note9 con Snapdragon 845 e 6GB di RAM, ma non è la sola notizia dell’atteso flagship Samsung. Un rendering trapelato grazie ad Ice universe mostra la somiglianza con il modello dello scorso anno e l’utilizzo di due SIM oltre alla quanto mai ovvia S Pen. Lancio effettivamente anticipato? Galaxy Note9, quante novità L’emergere di tante notizie sul Galaxy Note9 dimostra che c’è fermento a Seul e ...

