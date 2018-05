Furia Cassano | “Stramaccioni la peggiore persona | con lui fu giusto alzare le mani”

calcioweb.eu

(Di lunedì 28 maggio 2018) Antoniomai banale, in particolar modo ultime dichiarazioni rilasciate a Sky e destinate a fare discutere. “Stramaccioni fu la peggiormai incontrata nel mondo del calcio. Ne ho incontrate tante, ma lui… Non è stata unaonesta, leale – ricorda-. Ti diceva una cosa davanti e tante altre dietro. Raramente sono arrivato alle mani con qualcuno ma con lui fule mani. Era unache non mi piaceva e continua a non piacermi, e non mi piacerà mai. Perché se unanasce quadrata non può morire tonda”. “La miglioreche ho incontrato è stato il presidente (ai tempi della Samp) Garrone. Ancora oggi, a distanza di tanto tempo, mi emoziono sempre a parlare di lui, perché era unaintrovabile nel mondo del calcio, onesto, perbene, educato, generoso, rispettoso: aveva tutte le doti di un uomo ...