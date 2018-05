Funko annuncia una figurina Pop! dedicata a Spyro

eurogamer

(Di lunedì 28 maggio 2018)tornerà nel 2018 con laReignited Trilogy, la remastered dei tre celebri capitoli del franchise in arrivo il prossimo 21 settembre su Xbox One e PS4. Per l'occasione,ha recentementeto che metterà in commercio una statuettaal piccolo draghetto viola, che sarà disponibile in autunno.Come riporta Comic Book la statuetta riproporrànell'ormai famoso stile delle figure, includendo inoltre la piccola libellula Sparx per la felicità dei fan più nostalgici. Non sappiamo una data di disponibilità più precisa per ildiné il prezzo in euro a cui sarà venduto, anche se potremmo presumere che questo sarà analogo agli altri esemplari dei set.Ce ve ne pare deldithe Dragon? Lo acquisterete?Read more…