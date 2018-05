Froome trionfa al Giro d' Italia | ma esplode il caso delle buche di Roma

Giro d'Italia - Froome trionfa. Ultimo sprint Bennett : Arrivando in parata ai Fori Imperiali di Roma al fianco dei suoi compagni di squadre del Team Sky Chris Froome, quattro volte vincitore del Tour de France, ha vinto per la prima volta nella sua ...

Le buche di Roma fermano il Giro : ultima tappa neutralizzata. Trionfa Froome : Più dello sterrato del Colle delle Finestre, più di una discesa sotto una pioggia torrenziale. Il Giro più spettacolare e interessante degli ultimi anni si chiude nella maniera più grottesca: del ...

Chris Froome vince il Giro d'Italia 2018. Dumoulin 2° - Lopez 3° A Cervinia trionfa Nieve : Chris Froome si aggiudica il Giro d'Italia numero 101. Domani, domenica 27, ci sarà la suggestiva passerella di Roma, ma le insidie per il re di quattro Tour de France sono terminate oggi con la ...

Giro d'Italia - Yates trionfa in solitaria a Sappada : Dumoulin staccato - Froome molla. Tracollo Aru : La maglia rosa in forma strepitosa. Ora in generale ha 2'11" su Dumoulin, 2'28" su Pozzovivo e 2'37" su Pinot

Sul Gran Sasso Simon Yates trionfa in Maglia Rosa. Crollano Froome ed Aru : Vittoria di tappa per la Maglia Rosa che incrementa il suo vantaggio in classifica generale. Giornata da dimenticare per Chris Froome e Fabio Aru che tagliano il traguardo con oltre un minuto di ...

