Francia Irlanda Info streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Probabili Formazioni Francia-Irlanda - amichevole - 28-5-2018 : Le Probabili Formazioni di Francia-Irlanda, amichevole internazionale, 28 Maggio 2018: Mbappè e Griezmann per i transalpini, Long in avanti per gli irlandesi. Una partita che vale più per la Francia che per l’Irlanda. I primi sono riusciti a conseguire la qualificazione al mondiale senza troppe difficoltà con 23 punti in 10 partite. Frutto di 7 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta con la Svezia. I secondi, invece, sono usciti ...