Mamoudou Gassama, il giovane immigratosenza documenti che sabato scorso ha salvato in maniera eroica un bambino di 4 anni, a Parigi, otterrà lafrancese. Lo ha annunciato il presidente, Macron, che ha ricevuto il giovane all'Eliseo. Macron ha detto che"tutte le carte saranno regolarizzate".Gassama era stato protagonista dello spettacolare salvataggio di un bimbo di 4 anni che penzolava da un balcone. Si è arrampicato scalando 4 balconi in pochi secondi e ha messo in salvo il piccolo.(Di lunedì 28 maggio 2018)