Francia | 40 terroristi presto scarcerati

Francia - sventato attacco terroristico : arrestati due fratelli : Un nuovo attentato è stato sventato in Francia, con l'arresto di due fratelli di origine egiziana. Lo ha detto il ministro dell'Interno Gerard Collomb a BFMTV, a una settimana dall'attacco messo a segno a Parigi...

Francia : Meloni - espulsione immediata per potenziali terroristi : Roma, 13 mag. (AdnKronos) – ‘Parigi -al grido di Allah Akbar- un uomo ha ucciso una donna e ferito otto persone con un coltello. Ennesimo attacco vigliacco dell’isis. Tolleranza zero ed espulsione immediata per tutti i potenziali terroristi islamici. Non c’è spazio per chi disprezza la nostra cultura”. Lo scrive su Twitter Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. L'articolo Francia: Meloni, ...

Spagna - ETA chiede perdono alle vittime/ Intanto la Francia consegna a Madrid due ex terroristi baschi : L'ETA chiede per la prima volta ufficialmente persono ai familiari delle vittime: per 50 anni i terroristi baschi hanno insanguinato la Spagna con attentati omicidi. "Rispetto per i morti"(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:02:00 GMT)

Francia - macellaio ucciso dai terroristi a Trebes. Vegana esulta su Facebook : condannata : La donna aveva scritto: "Siete scioccati che un assassino venga ucciso dai terroristi, io no, ho zero compassione per lui, c'è ancora una giustizia".Continua a leggere

La Francia ha trovato le parole per far tacere i terroristi : Dopo l’attentato in un supermercato di Trèbes qualcosa è cambiato. Come se la vecchia repubblica avesse finalmente sviluppato anticorpi contro il terrorismo. Leggi

Attacco terroristico in Francia : una delle vittime aveva origini friulane : Tra le quattro vittime dell'attentato terroristico di Trèbes , in Francia, c'è anche Christian Medves , 50enne di origini friulane. Suo padre Andrea era partito da Stermizza , in comune di Savogna , ...

Francia - attacco terroristico a Trèbes : 3 morti e 16 feriti : 19:15 - Emmanuel Macron ha fornito un nuovo bilancio sull'attacco terroristico a Trèbes e Carcassonne. Il conto dei morti è fortunatamente fermo a 3, mentre quello dei feriti è salito da 5 a 16 e, purtroppo, sono 2 le persone che versano in gravissime condizioni. Il Presidente della Repubblica ha anche omaggiato pubblicamente Arnaud Beltrame, il tenente-colonnello che si è offerto come ostaggio per far liberare l'ultima prigioniera nelle mani ...

Attentato Francia - l’attacco terroristico a Trèbes proprio mentre Nicolas Sarkozy è indagato : Attentato terroristico in Francia. Un altro. Sempre secondo lo stesso abominevole canovaccio. La violenza che esplode incontrollata. E genera oscenamente vittime innocenti. V’è di che ragionare, anche in questo caso. Con olimpica compostezza e con la docile forza della ragione. Se non sapessimo già da sempre chi si è deciso che siano i buoni e chi i cattivi, verrebbe da pensare che questi terroristi, ogni Attentato che fanno, lo fanno ...

Francia - attacco terroristico a Trèbes : 3 morti e 5 feriti. Ucciso l'attentatore dell'Isis : 16:00 - L'Isis ha rivendicato attraverso i social l'attentato di oggi tra Trèbes e Carcassonne#France l’#EI revendique l’attaque de #Trèbes pic.twitter.com/oXPfD8JUbh— Wassim Nasr (@SimNasr) 23 marzo 2018 15:34 - Gérard Collomb, ministro degli interni francese, ha da poco confermato l'uccisione dell'attentatore, che ha agito da solo. È stato confermato anche che l'uomo era già noto alle forze dell'ordine, eppure i servizi segreti non lo ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Francia - attacco terroristico : ucciso attentatore del supermercato a Trebes : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: un attentato terroristico in queste ore in Francia, precisamente a Trebes, dove un uomo ha ucciso due persone in un supermercato. Gli ultimi aggiornamenti(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 15:31:00 GMT)

Francia : nuovo attacco terroristico a Trèbes. L’attentatore si trova all’interno di un supermercato : L’Europa e in particolare la Francia, piombano di nuovo nel terrore come avvenuto già più volte nel recente passato. Il motivo di quanto appena detto è quello che a tutti gli effetti sembra delinearsi come un nuovo attentato terroristico condotto, sembra, da un solo uomo, che non si è ancora concluso ma che dalle prime informazioni trapelate fino ad ora, avrebbe già provocato la morte di almeno una persona e diversi feriti. I primi eventi ...