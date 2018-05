Francesco Molinari 20Â° nel ranking

Golf - BMW PGA Championship 2018 : quanti soldi ha vinto Francesco Molinari? Trionfo ricchissimo - montepremi da urlo : Francesco Molinari ha conquistato il BMW PGA Championship, prestigioso torneo inserito nell’European Tour di Golf. L’azzurro si è letteralmente scatenato in Inghilterra e grazie a un ultimo giro strepitoso è riuscito a sconfiggere Rory McIlroy, grande stella internazionale che si è dovuto arrendere ai colpi dell’italiano. Non c’è soltanto la gloria per il 35enne perché la vittoria odierna garantisce anche un pesantissimo ...

Golf – Uno straordinario Francesco Molinari domina nel Bmw Pga Championship : Nel giro finale Francesco Molinari ha avuto ragione su Rory McIlroy. La sua grandissima prestazione sottolineata dalle ultime 44 buche senza bogey. Si è ben difeso Matteo Manassero (27°) Uno straordinario Francesco Molinari ha dominato nel BMW PGA Championship, torneo equiparato praticamente a un major e prima delle otto prestigiose gare delle Rolex Series che ha anticipato di una settimana la seconda, il 75° Open d’Italia (GardaGolf, 31 ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari - SEI UNICO! Trionfo da sogno nel BMW PGA Championship davanti a Rory McIlroy : Splendido, ineguagliabile, formidabile FRANCESCO MOLINARI. Il fuoriclasse italiano trionfa nel BMW PGA Championship (montepremi 7 milioni di dollari), torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Wentworth Club nel Surrey, in Inghilterra. L’azzurro è tornato alla vittoria una settimana prima del torneo a lui più caro, l’Open d’Italia, in occasione del quale il 18 settembre ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari stellare! In testa al BMW PGA Championship con Rory McIlroy : Francesco Molinari fantasmagorico nel terzo giro del BMW PGA Championship (montepremi 7 milioni di dollari), torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Wentworth Club nel Surrey, in Inghilterra. L’azzurro è al comando della leaderboard quando manca soltanto una tornata al termine del prestigioso torneo e condivide la vetta con il fuoriclasse irlandese Rory McIlroy, preservando un ...

Golf - European Tour 2018 : Rory McIlroy vola al comando del BMW PGA Championship - Francesco Molinari e Nino Bertasio nella top ten : Rory McIlroy vola al comando del BMW PGA Championship (montepremi 7 milioni di dollari), torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Wentworth Club nel Surrey, in Inghilterra. Il fuoriclasse nordirlandese ha spazzato via gli avversari nel secondo round, chiudendo il giro in 65 colpi (-7) e piazzando quattro birdie consecutivi tra le buche 12 e 15, un vero e proprio missile che si è ...

Golf - PGA Tour 2018 : Webbs Simprson in fuga nel The Players Championship. Francesco Molinari non supera il cut : Secondo round stellare da parte di Webb Simpson. L’americano mette le marce alte nel The Player Championship (montepremi 10,5 milioni di dollari) e sul percorso par 72 del TPC at Sawgrass di Ponte Vedra Beach (Florida, Stati Uniti) piazza un incredibile -9 volando in testa con lo score complessivo di -15 (129 colpi). 9 birdie, un eagle ed un double bogey regalano a Simpson un consistente allungo sugli inseguitori. Il leader vanta infatti 5 ...

Golf - PGA Tour 2018 : Jason Day svetta in testa al Wells Fargo Championship. Grande rimonta per Francesco Molinari : Rivoluzione al comando della classifica del Wells Fargo Championship, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Quail Hollow Club di Charlotte. L’australiano Jason Day si è issato al comando della classifica chiudendo il terzo giro in 67 colpi (-4) ed ergendosi al comando con 10 colpi totali sotto il par, grazie ai cinque birdie messi a referto tra le buche 9 e 15, che gli hanno ...

Golf - PGA Tour 2018 : John Peterson domina il primo giro del Wells Fargo Championship - buon avvio per Francesco Molinari : Straordinaria impresa di John Peterson al primo giro del Wells Fargo Championship, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Quail Hollow Club di Charlotte. Lo statunitense ha iniziato la sua avventura con un bogey alla 5, ma si è scatenato piazzando due eagle alle buche 7 e 8 e acquisendo una fiducia crescente, che gli ha consentito di realizzare tre birdie tra le buche 11 e 15 e di issarsi ...