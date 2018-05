Forza Italia divisa su Cottarelli | Brunetta per il sì | Mulé chiude

Governo - Salvini : «Se Berlusconi dice sì a Cottarelli addio alleanza». Forza Italia : «Non lo voteremo» : «È una cosa fuori dal mondo e fuori dalla democrazia» sottolinea ancora. «Savona era un ministro che ci garantiva che l'Europa sarebbe tornata a darci ascolto», ha aggiunto «una figura diversa non ...

Forza Italia non molla la Lega "Non voteremo Cottarelli" Governo - Mulè annuncia la svolta : "Il centrodestra deve essere unito oppure non e' centrodestra. L'alleanza del centrodestra e' quella che governa diverse regioni. Dove e' diviso non e' Forza di Governo ma e' Forza minoritaria". Giorgio Mule', portavoce dei gruppi parlamentari di Forza Italia, ai microfoni di '6 su Radio 1' tranquillizza quanti ipotizzano una scissione nel centrodestra dopo l'ipotesi sfumata di un ...

Caos politico in Italia - mercati in fibrillazione. L'euro si rafForza - forti oscillazioni su spread e Piazza Affari : MILANO - Ore 10:00. Il 'Caos' politico , Bloomberg , Italiano, la 'confusione' , Wsj , e la 'crisi istituzionale' , Ft , che si profila con lo scontro tra Quirinale e Lega-M5s dominano la scena anche ...

Matteo Salvini a Silvio Berlusconi : 'Se Forza Italia vota Cottarelli - alleanza finita. Lega con il M5s? Forse' : Non c'è maggioranza possibile in Parlamento, dunque, ma il voto sull'esecutivo 'di tregua' potrebbe comunque avere conseguenze clamorose sulla politica Italiana.

Mattarella - la Forza tranquilla finalmente scoperta dagli italiani : Mentre gli italiani apparecchiavano la cena di una domenica sera qualunque, Sergio Mattarella si è finalmente rivelato a loro per quello che è: un drago, apparso finora agnello agli osservatori meno attenti. Misurato, resiliente, corridore dalle lunghe distanze, come ogni democristiano che si rispetti. Uno che alla spavalderia dei suoi nemici (perché questo ora sono, Di Maio, Salvini) ha risposto con la misura. Ai proclami apocalittici di ...

[Il retroscena] La missione impossibile di Cottarelli che cerca Pd e Forza Italia per partire : Da giorni i due segretari avevano ingaggiato un duro braccio di ferro con il Quirinale perché accettasse di nominare come ministro dell'Economia l'economista noto per le sue critiche nei confronti ...

Berlusconi : Forza Italia pronta al voto : 22.25 "Prendiamo atto con rispetto delle decisioni del Capo dello Stato Mattarella e osserviamo con preoccupazione l'evolversi della situazione politica". Così Silvio Berlusconi, leader di FI. "Come sottolineato dal Presidente Mattarella -prosegue- in un momento come questo primo dovere di tutti è difendere il risparmio degli Italiani, salvaguardando famiglie e imprese. Il M5S che parla di impeachment è come sempre irresponsabile. FI attende ...

Il leader di Lealtà Azione amico di Lega e Forza Italia : "Ebrei lurida razza dal naso adunco" : Un post su Facebook di Traverso che ha organizzato con i consiglieri comunali e regionali le commemorazioni di Salò. Alcuni ragazzi ebrei genovesi: "Vergognoso...

"L'euro arricchisce Berlino. Se l'Italia Forza la mano sarà punita a colpi di spread" : ... non inserita da Lega e M5S nel contratto, ma teorizzata da Savona in una 'guida pratica' diffusa su internet, non avrebbe effetti traumatici sull'economia italiana o del Vecchio Continente. ' ...

Giro d’Italia - il trionfo di Froome con una prova di Forza nell’anno della mediocrità del percorso. E dell’assenza di Nibali e Aru : Dove sono mancati gli italiani, alla fine è arrivato Chris Froome. È stata definita epica, un’impresa d’altri tempi, la sua vittoria a Bardonecchia che gli ha permesso di prendersi la maglia rosa e vincere il Giro d’Italia 101. È stata più semplicemente una prova di forza che ha reso palese la manifesta inferiorità dei suoi avversari: se stacchi tutti sulla Cima Coppi, il Colle delle finestre, e nessuno è in grado di venirti a prendere negli 80 ...

Silvio Berlusconi - la telefonata con Matteo Salvini che sconvolge Forza Italia : 'Datemi retta - ecco cosa farà' : Innanzitutto, la sua difesa a oltranza di Paolo Savona , il ministro dell'Economia che Sergio Mattarella non vorrebbe al governo. Una difesa ribadita anche in queste ultime ore: 'Basta ordini, non ...

Forza Italia - il capogruppo al Senato a Brindisi : 'Grande fiducia in Cavalera sindaco' : Brindisi - 'Forza Italia ha grande fiducia nell'avvocato Roberto Cavalera: è la persona giusta per il futuro di Brindisi, un uomo espressione della società civile che mette a disposizione la sua ...

Forza Italia ci crede : " Dopo 50 anni basta sinistra - vinciamo noi insieme a Marcotulli" : Non è soltanto perché è cambiato il mondo: c'è un problema di cattiva amministrazione. Il nostro tentativo è invertire la tendenza, proprio perché le Marche hanno tutto, dalla capacità ...