Fortnite | svelate in anticipo le Sfide della Settimana 5

Svelate le sfide di Fortnite per la quarta settimana della quarta stagione? : Non si ferma mai il lavoro degli sviluppatori di Fortnite, sempre sul pezzo per provare ad offrire alla propria community motivi sempre validi per concedersi una partita in più al fortunato titolo Battle Royale. Negli ultimi mesi i ragazzi di Epic Games hanno dimostrato di saperci decisamente fare, e la dimostrazione arriva dai milioni e milioni di utenti che quotidianamente fanno il proprio accesso all'interno del gioco. Il merito del tutto ...

Svelate nuove skin per Fortnite - giocatori eroi riempiono cratere Dusty Divot : Fortnite Battaglia Reale ha una grande novità. Sono già state Svelate infatti con un po’ di anticipo le nuove skin che saranno rilasciate nel corso dei prossimi giorni. Di recente è stato rilasciato l'aggiornamento 4.0 con cui è iniziata la Stagione 4 del gioco e questo lo sanno tutti. Tra le novità introdotte dall’ultima patch c’è il Pass Battaglia che ha portato numerosi cambiamenti alla mappa di gioco. Le nuove skin di Fortnite Con il nuovo ...

Svelate in anticipo le Sfide della Settimana 10 di Fortnite : Se siete tra i numerosissimi giocatori di Fortnite, abbiamo ottime notizie per voi. Infatti, anche questa volta sono spuntate in rete le Sfide della Settimana 10 con anticipo.Per affrontare al meglio le Sfide vi proponiamo già la nostra guida e, se siete tra coloro ancora impegnati nelle Sfide della Settimana 9, potrebbe esservi molto utile. Grazie alla segnalazione dei colleghi di VG247, apprendiamo che un leak ha svelato i nuovi obiettivi con ...