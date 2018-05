Ford Mustang Bullitt ordinabile da oggi

Il remake di un mito americano : la Ford Mustang : Degni di nota il touch screen da 8' e il cruscotto digitale da 12'; quest'ultimo muta aspetto a seconda delle modalità di guida, che si declinano in Normal, Sport, Track, Snow/Wet, con le ...

Più elegante e sportiva - cresce l'attesa per la nuova Ford Mustang : Manca poco al debutto della nuova Mustang in Europa, fissato per la seconda metà dell'anno. Nell'attesa, Ford sorride ai numeri del 2017: con quasi 126.000 esemplari immatricolati in tutto il mondo, si è confermata la vettura sportiva più venduta a livello globale. Oltre 13.000 quelle vendute in Europa, mentre più di 7.100 sono state vendute in Cina. Sono 81.866 quelle immatricolate negli ...

Usa : Ford - addio a Fiesta e Taurus. Ok Mustang - Suv e truck : Ford opta per una selezione della produzione ridimensionando la gamma delle vetture e riducendo il numero di utilitarie e berline. Lo ha annunciato la casa automobilistica americana, come riferisce UsaToday. Nella divisione autovetture resteranno in pratica solo la leggendaria Mustang e la Focus Active che prende il posto della Focus compatta. Benché considerata ancora nella gamma auto, la Active appare più un Suv. Lo sviluppo dei modelli Ford ...

Ford Mustang è ancora la sportiva più venduta al mondo : "Il mondo è innamorato della Mustang", ha commentato Erich Merkle, Sales Analyst di Ford. "Mustang rappresenta il meglio del design, della performance e dello spirito libero Americano, con un'...

Ford Mustang è la vettura sportiva più venduta al mondo : Delle 125.809 unità immatricolate nel mondo, 81.866 sono quelle negli Stati Uniti, culla di produzione di Ford Mustang. Quasi un terzo del totale è stato, invece, immatricolato in paesi al di fuori ...

Ford Mustang sportiva più venduta al mondo : Per il terzo anno consecutivo la Ford Mustang è stata incoronata come la vettura sportiva più venduta al mondo, secondo i dati elaborati da IHS Markit sulle immatricolazioni nel segmento delle coupé sportive, con 125.809 esemplari immatricolati nel 2017. I dati, che sono forniti sia da fonti governative sia da altre di settore, sono in […] L'articolo Ford Mustang sportiva più venduta al mondo sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Ford Mustang GT - serie nuova ma l'anima è la stessa : Ford Mustang GT, serie nuova ma l'anima è la stessa Ford Mustang aggiorna entrambi i motori: 290 CV il 4 cilindri e 450 CV il V8. E poi arriva un super automatico a 10 rapporti Continua a leggere

Ford svela nuova Mustang : ancora più veloce - tecnologica e inconfondibile. Migliora anche in sicurezza : NIZZA - La tradizione a Stelle e Strisce prosegue nel segno del rinnovamento per la sportiva Ford Mustang. Poche le novità in senso assoluto, ma rilevanti ai fini dell'economia della...

Nuova Ford Mustang - ancora più veloce e tecnologica : Ford presenta la Nuova Mustang per il mercato europeo, con un nuovo elegante design, motori e sospensioni aggiornati, tecnologie di assistenza alla guida innovative e molte inedite possibilità di...

Ford Mustang 2018 - stile e cattiveria da vendere : Per gli interni, inoltre, è disponibile il pacchetto Carbon Sport, che include inserti in Alcantara per le porte e i sedili, oltre a finiture in carbonio per il pannello strumenti e il pomello del ...

Mustang - restyling di potenza per l'icona Ford : Ford Mustang restyling di potenza Per gli interni, inoltre, è disponibile il pacchetto Carbon Sport, che include inserti in Alcantara per le porte e i sedili, oltre a finiture in carbonio per il ...

Ford Mustang - la prova de Il Fatto.it – L’America al volante (con un pò di tocco nostrano) – FOTO : Luglio 2016: “Basta chiacchiere: è tempo di accendere il motore è sentire il ruggito e le vibrazioni del V8 aspirato in tutta la sua gloria yankee. Piede su freno e frizione, pressione sul tasto “start” alla base della plancia e… il motore si avvia con uno stitico borbottio: altro che purosangue americano, sembra piuttosto un asinello… No, non mi hanno dato un’auto fallata ma una motorizzata col 4 cilindri EcoBoost 2.3 turbo, più ...