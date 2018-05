Fondo Casa compie 30 anni e festeggia a Verezzi

Roma - rapinò anziana in casa e le sfondò la testa con un piede di porco - romeno evita ergastolo : 20 anni : Era sbucato da sotto al letto col passamontagna e un piede di porco in mano, ha immobilizzato alle spalle la vittima e, a furia di colpi, le ha sfondato la testa. Liliana Tardiola, 81 anni, era morta ...

Beppe Grillo : “Referendum su Euro"/ La posizione di Di Maio e l'afFondo di CasaPound : “Adesso basta” : Beppe Grillo, "referendum sull'Euro, l'Italia si esprima": replica di Renzi su Facebook, "M5s non ha numeri per il Governo e sbroccano. Orgoglioso di aver fermato accordo pericoloso"(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 19:12:00 GMT)

Giovedì a CasaPound la presentazione del libro 'La differenza dei colori di Fondo Lo spirito dei popoli : carattere e identità nazionali' : Il libro passa in rassegna tredici identità nazionali nel mondo, dal Giappone ai paesi dell'Europa: ciascuna con il proprio carattere: introverso o estroverso, razionale o intuitivo, sensoriale o ...

Fondo garanzia prima casa - finanziati più di 40mila mutui ipotecari : Continua il trend di aumento delle richieste di accesso al Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF , per le garanzie sui mutui prima casa. A marzo 2018 - spiega il MEF - sono pervenute, in media, oltre 300 domande al giorno per il tramite delle 175 banche aderenti all'...

GF - Simone Coccia entra in Casa ed è subito polemica : l'afFondo di Malgioglio : Simone Coccia Colaiuta al "Grande Fratello" finisce subito nel mirino delle polemiche. Oggetto del...

Pensioni e Fondo Casalinghe : oltre 100 mila € per dare 500€ ad un 65enne Video : Periodicamente si torna a parlare del cosiddetto Fondo #Inps per Casalinghe, un'opzione che prevede la scelta di effettuare versamenti contributivi volontari al fine di ottenere un assegno a partire dai 57 anni di eta' [Video]. La questione merita un approfondimento, in particolare per quanto concerne il calcolo puramente contributivo del futuro emolumento che appare particolarmente penalizzante, trattandosi del sistema contributivo ...

'La Casa Bianca sta preparando l'afFondo ad Amazon'. Perché Trump è 'ossessionato' da Bezos : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe presto mettere in campo delle azioni per ostacolare il gigante dell'ecommerce Amazon. È quanto si legge in un report pubblicato da Axios.com che ...

PENSIONE CASALINGHE ANCHE PER GLI UOMINI/ Ma sono ancora in pochi a usufruire di questo Fondo previdenziale... : PENSIONE CASALINGHE ANCHE per gli UOMINI: fondo Inps, ecco i requisiti e come presentare la domanda. Sarà possibile godere dell'assegno previdenziale a 57 anni, ecco come.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 18:11:00 GMT)