newsgo

: Firenze, rincorre il ladro e la salva: lei per 'premio' sposa il suo #eroe Caterina Badalassi e Gabriele Nincheri… - PediatriaOggi : Firenze, rincorre il ladro e la salva: lei per 'premio' sposa il suo #eroe Caterina Badalassi e Gabriele Nincheri… -

(Di lunedì 28 maggio 2018)ile la: lei per “premio”il suoCaterina Badalassi e Gabriele Nincheri, di 43 e 46 anni, sono convolati a nozze. Si erano conosciuti nel 2009 in una circostanza poco felice L'articoloile la: lei per “premio”il suoproviene da NewsGo.