FIRENZE Il Centro IdeAzione Donna IL GIARDINO DEI CILIEGI compie 30 anni

L'attrice Ellen Pompeo su Instagram : io derubata in centro a FIRENZE - : "Se ti avessi preso, non sarebbe finita bene per te", ha scritto sul social network la star di "Grey's Anatomy", ringraziando la polizia italiana

L'attrice Ellen Pompeo su Instagram : io derubata in centro a FIRENZE : L'attrice Ellen Pompeo su Instagram: io derubata in centro a Firenze "Se ti avessi preso, non sarebbe finita bene per te", ha scritto sul social network la star di "Grey's Anatomy", ringraziando la polizia italiana Parole chiave: ...

FIRENZE - assalto a gioielleria del centro : Rapina in pieno centro storico a Firenze , a pochi passi da piazza Duomo. Oggi verso le 19.10 due uomini con il volto travisato , di cui uno armato di pistola, hanno assaltato la gioielleria Romano in ...

Renzi in centro a FIRENZE 'cicerone' per i turisti : Matteo Renzi cicerone per i turisti nel centro di Firenze dove l'ex premier stava passando per tornare a casa dopo un pranzo 'con un amico'. Nel tragitto, in via Tornabuoni, Renzi è stato riconosciuto ...

FIRENZE - studente americano accoltellato in centro : difendeva la fidanzata : Brutto episodio in centro a Firenze . Un 21enne americano è stato accoltellato la notte scorsa all'incrocio tra via dell'Agnolo e via Verdi. Il giovane, nel capoluogo toscano per motivi di studio, ...

Studente Usa accoltellato centro FIRENZE : ANSA, - Firenze, 11 APR - Un 21enne Usa è stato accoltellato la notte scorsa all'incrocio tra via dell'Agnolo e via Verdi, nel centro di Firenze. Il giovane, nel capoluogo toscano per motivi di studio,...

Centrosinistra - vediamoci a FIRENZE per una rinnovata unità. Un appello con Martini e Rossi : Nelle ultime elezioni politiche la sconfitta dell'intero schieramento di Centrosinistra è stata pesantissima, anche in Toscana, in dimensioni e per qualità tali da creare un allarme serio per le scadenze pRossime.Siamo consapevoli del vento che spira in Europa e in tutto il mondo, contrario alle forze progressiste e di sinistra, ma se saremo capaci di nuovi legami sociali, di innovazione e di unità, la battaglia è ...

Astori - Comune di FIRENZE gli intitola centro sportivo : L'intitolazione al capitano della Fiorentina morto a 31 anni durante la trasferta di Udine ha ricevuto il via libera alla proposta presentata dall'assessore allo sport Andrea Vannucci. 'Una scelta ...