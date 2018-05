Finanziamento illecito | Gianni Alemanno prescritto | condannati gli altri due imputati

ilfattoquotidiano

: Finanziamento illecito, la prescrizione salva l’ex sindaco di Roma - LaStampa : Finanziamento illecito, la prescrizione salva l’ex sindaco di Roma - massimoneri90 : Finanziamento illecito, la prescrizione salva l’ex sindaco di Roma @LaStampa - massimoneri90 : Finanziamento illecito, la prescrizione salva l’ex sindaco di Roma -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Prosciolto per intervenuta prescrizione l’ex sindaco di Roma,, accusato di. Lo ha deciso il giudice monocratico di Roma. La vicenda è legata ad presuntodi 30mila euro ricevuto per le elezioni regionali del 2010 mascherato da un falso sondaggio. I giudici hanno, invece, condannato a due anni ciascuno di reclusione l’ex manager della società Accenture, Giuseppe Verardi e i funzionari della stessa azienda Francesco Gadaleta, Roberto Sciortino e Massimo Alfonsi, accusati direati. Secondo l’accusa la tangente, scaturita da false fatture, sarebbe stata impiegata per incaricare una società specializzata ad effettuare il falso sondaggio e portare a termine l’operazione di “telemarketing politico” a favore del listino dell’ex presidente della Regione Lazio, Renata Polverini. L’ex governatrice, indagata in un primo momento, ...