Fifa 18 | arriva l' aggiornamento per il Mondiale di Russia

Fifa 18 : ecco il TOTS della Liga! Scopri insieme a noi la Squadra della Stagione del campionato spagnolo! Arrivano le SBC aggiornamento! : L’11 maggio alle ore 19 EA Sports annuncerà il TOTS della Liga di Fifa 18, la Squadra della Stagione del massimo campionato spagnolo. Naturalmente non mancheranno Leo Messi e Cristiano Ronaldo, le autentiche star di questo Team of the Season. In particolare il portoghese sarà il TOTS con valutazione overall più elevata di quest’anno! Seguici […] L'articolo Fifa 18: ecco il TOTS della Liga! Scopri insieme a noi la Squadra della Stagione ...

Fifa 18 : ecco il TOTS della Premier League! Scopri insieme a noi la Squadra della Stagione! Arrivano anche le sfide “Aggiornamento Premier League”! : Il 4 maggio EA Sports ha annunciato il TOTS della Premier League di Fifa 18, la Squadra della Stagione del massimo campionato inglese. Ovviamente non manca la speciale card, identica a quella già vista in occasione del premio “Player of the Year”, di Mohamed Salah, autore di una stagione davvero straordinaria! Seguici sul GRUPPO FACEBOOK […] L'articolo Fifa 18: ecco il TOTS della Premier League! Scopri insieme a noi la Squadra della ...

Fifa 19 : con il termine della EFL Championship arrivano i primi 2 nuovi stadi! : In Fifa 19, come accade in ogni edizione, faranno il loro debutto alcuni nuovi stadi. Con il termine della EFL Championship, la seconda divisione inglese, possiamo già anticipare che, in base al forte accordo che unisce Electronic Arts alla Premier League non mancheranno gli impianti dei due club che hanno già conquistato la promozione diretta ossia i Wolverhampton Wanderers ed il […] L'articolo Fifa 19: con il termine della EFL ...

FUT Champions Fifa 18 : tutto quello che devi sapere sui premi settimanali e mensili! Arrivano I TOTS per Fuoriclasse e TOP 100! : La nuova modalità FUT Champions introdotta per la prima volta in Fifa 17 torna naturalmente anche in Fifa 18 e permette come sempre agli appassionati di Fifa Ultimate Team più forti e costanti di vincere fantastici premi. Seguici su Instagram! Ogni settimana tutti coloro che si qualificano per la “Weekend League” saranno in corsa per aggiudicarsi una delle […] L'articolo FUT Champions Fifa 18: tutto quello che devi sapere sui premi ...