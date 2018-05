FIA ERC - Guida al durissimo Acropolis Rally | percorso e start list del round greco

Attentato a caserma dell’esercito in Trentino : 8 mezzi in FIAmme : Ignoti si sono introdotti nella notte nella struttura militare incendiando i mezzi del genio guastatori. La Procura della Repubblica di Trento indaga per condotte con finalità di terrorismo. Non c'è rivendicazione ma secondo i carabinieri gli autori potrebbero essere di area anarchica ed antagonista.Continua a leggere

Attentato contro l'Esercito a Roverè della Luna Incendio doloso : in FIAmme mezzi militari : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Bisesti, fedelissimo di Salvini eletto segretario ...

F1 – Questione batteria - Ferrari accusata dalla Mercedes di aggirare il regolamento : ecco la decisione della FIA : La FIA ha analizzato la batteria della Ferrari, arrivando alla conclusione che non ci sia nulla di anomalo o di contrario al regolamento Si è chiusa ufficialmente la Questione batteria nel paddock, sollevata dalla Mercedes a Baku dopo la crescita esponenziale della Ferrari in qualifica. Un exploit che ha fatto drizzare le antenne al team campione del mondo, che si è rivolto alla Federazione per indurla a controllare le soluzioni del Cavallino, ...

Fca - perché Marchionne pensa a un futuro senza FIAt in Italia : Le produzioni di massa andranno in Polonia, dove il costo del lavoro è inferiore. Nel nostro Paese resterebbero i brand dell'alto di gamma

Calciomercato Inter - ritorno di FIAmma per Marlos : Dopo aver risolto alcune situazioni Interne delicate, l'Inter si butterà alla ricerca di un esterno destro. Al momento l'indiziato è Marlos.Sono giorni di profondo cambiamento in casa Inter. La qualificazione alla prossima Champions League ha aperto un nuovo mondo e bisognerà farsi trovare pronti per affrontarlo. Luciano Spalletti annuncerà oggi il suo rinnovo contrattuale, Mauro Icardi dovrà discutere del suo contratto con la dirigenza e ...

Le FIAmme del Pool - il “metodo Falcone” in un docu-film/ Dalla nascita delle squadre alla ricerca dei capitali : Le Fiamme del Pool, il “metodo Falcone” in un docu-film: Dalla nascita delle squadre alla ricerca dei capitali. Come il giudice ha cambiato le strategie investigative in Italia(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 12:18:00 GMT)

Volley - si inFIAmma il mercato : tutti i grandi colpi - i movimenti - gli acquisti e le cessioni. Bruninho e Leal a Civitanova - Zaytsev e Christenson a Modena - Leon a Perugia : Il Volley mercato è letteralmente esploso negli ultimi giorni con alcuni colpi da urlo che hanno infiammato l’interesse degli appassionati e di tutti i tifosi. La stagione riservata ai club si è appena conclusa e sta per iniziare la lunga estate delle Nazionali ma è proprio in questo momento che le società allestiscono i roster per la prossima stagione, si costruiscono le rose e si formano le squadre. La SuperLega 2018-2019 sarà ...

La Borsa riprende FIAto ma i mercati sono tesi. Ed è allarme per Mps : Secondo il ministro dell'Economia, le parole di Borghi sono 'un fatto molto grave che mette a repentaglio l'investimento effettuato con risorse pubbliche'. È quanto meno probabile che sui temi ...

F1 - arriva la Direttiva Tecnica della FIA : ecco perché gli specchietti della Ferrari sono irregolari : La FIA ha inviato a tutti i team di Formula 1 una Direttiva Tecnica per regolamentare il montaggio degli specchietti sull’halo Era stata annunciata nei giorni scorsi, adesso è stata inviata anche ai team. La FIA ha inviato alle scuderie di Formula 1 la nuova Direttiva Tecnica che chiarisce la posizione della Federazione sugli specchietti ancorati all’Halo, nata dopo quanto vista sulla Ferrari a Barcellona. Charlie Whiting e i suoi uomini ...

Vertice di SoFIA - l'Ue a 28 cerca un punto d'equilibrio su Trump e Iran : Sofia - I Ventotto sono alla ricerca di un difficile equilibrio nel rispondere alle scelte unilaterali dell'Amministrazione Trump, sia in campo

Francesca FIAldini su Marco Liorni : “Ha scelto altri percorsi” : La Vita in Diretta 2018/2018 senza Marco Liorni? Ebbene si, il conduttore non sarà al fianco di Francesca Fialdini nella prossima stagione Marco Liorni non condurrà la prossima edizione de La Vita in Diretta. Un’ulteriore conferma arriva anche da Francesca Fialdini che sui social ha risposto alla domanda di uno dei suoi follower di Instagram. Francesca Fialdini: “Marco ha scelto altri percorsi” L’indiscrezione era già ...

Terni - ombra della MaFIA in carcere - Penitenziaria intercetta capi della Sacra Corona Unita : Stampa Cronaca Terni TOPICS carcere lecce Mafia SacraCoronaUnita Terni Precedente: Foligno, doppio passaggio del Giro d'Italia, cosa cambia per viabilità e scuole - Foto Successivo: Sperimentale, ...

Vita in Diretta 2018/2019 : fuori Marco Liorni - confermata la FIAldini. Francesca : «Ha scelto altri percorsi» : Marco Liorni, Francesca Fialdini Marco Liorni “ha scelto altri percorsi dopo sette anni. Lo trovo normale“. Francesca Fialdini dice la sua sul futuro professionale – quantomai incerto – del conduttore romano che dalla prossima stagione non sarà più alla guida de La Vita in Diretta. La notizia, naturalmente, sta proprio nel parere della bionda presentatrice, che invece dovrebbe rimanere tranquilla al suo posto nel ...

Marco se n’è andato – Francesca FIAldini parla de La Vita in Diretta e di Liorni : «Ha scelto di fare altri percorsi. Non so quel che farà» : Marco Liorni, Francesca Fialdini Marco Liorni “ha scelto altri percorsi dopo sette anni. Lo trovo normale“. Francesca Fialdini dice la sua sul futuro professionale – quantomai incerto – del conduttore romano che dalla prossima stagione non sarà più alla guida de La Vita in Diretta. La notizia, naturalmente, sta proprio nel parere della bionda presentatrice, che invece dovrebbe rimanere tranquilla al suo posto nel ...