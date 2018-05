Ferrovie | Pd | proposta non escluda gara pubblica europea in Lombardia

meteoweb.eu

: I provvedimenti di #Trenitalia per Regione #Lombardia. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #28maggio - FerrovieInfo : I provvedimenti di #Trenitalia per Regione #Lombardia. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #28maggio - GalleriaFutura : RT @PPANthebrief: #StationRussia è la mostra proposta da #SemyonMikhailovsky per il #padiglionerusso alla #BiennaleArchitettura2018. Un’esp… - PPANthebrief : #StationRussia è la mostra proposta da #SemyonMikhailovsky per il #padiglionerusso alla #BiennaleArchitettura2018.… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Milano, 28 mag. (AdnKronos) – “Riteniamo la valutazione rispetto alladi Trenitalia per i treni dellanonla possibilità di effettuare unaper la concessione di un servizio all’altezza delle aspettative dei cittadini lombardi”. Così il consigliere regionale del Pd, Pietro Bussolati, in merito alladi Trenitalia per il controllo di Trenord, che prevede l’ottenimento in usufrutto temporaneo della maggioranza la messa in servizio di 160 nuovi treni per il servizio ferroviario regionale della.“Per noi l’obiettivo è migliorare il servizio”, spiega Bussolati. “Noi siamo interessati ad un servizio puntuale, sicuro e di qualità per i pendolari lombardi. Da quattro anni assistiamo invece ad un teatrino in cuidello Stato e Regionesi rimpallano le ...