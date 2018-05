Ferrovie - alta velocità a 350km/h : ministero Trasporti dice no : Ferrovie, alta velocità a 350km/h: ministero Trasporti dice no Negato l'innalzamento del limite, oggi fissato a 300 chilometri orari. Ai rischi (un aumento delle spese di manutenzione) non corrisponderebbero vantaggi sufficienti in termini di puntualità ed effetti sull'intera rete ferroviaria Parole chiave: ...