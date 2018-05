Federica Isola sale per la prima volta sul podio nella Coppa del Mondo di spada

Scherma – Spada femminile : primo podio in carriera per Federica Isola - la giovane azzurra terza a Calì : La spadista classe 1999 conquista il terzo posto e sale per la prima volta in carriera su un podio di una gara internazionale Assoluti Nella notte italiana brilla la stella di Federica Isola. Sulle pedane di Cali, in Colombia, dove si è svolto il Grand Prix FIE di Spada femminile e maschile, la spadista classe 1999 conquista il terzo posto e sale per la prima volta in carriera su un podio di una gara internazionale Assoluti. La vercellese ...