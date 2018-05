Fai la differenza | l’educazione ambientale nella Scuola di Cori

Fai la differenza con F1 2018 : Codemasters e Koch Media hanno annunciato che F1 2018, il videogioco ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2018, immergerà i giocatori nel mondo della Formula 1 come mai prima d’ora. F1 2018 sarà pubblicato su PlayStation4, Xbox One inclusa Xbox One X e PC Windows (DVD e su Steam) in tutto il mondo il 24 Agosto 2018, nel weekend del GRAN PREMIO DEL BELGIO 2018 di FORMULA 1 presso l’iconico circuito di ...