FABRIZIO CORONA Da Belen Rodriguez a Silvia Provvedi | la decisione dell' ex re dei

Barbara D'Urso e FABRIZIO CORONA : è guerra aperta : L'ex re dei paparazzi a Verissimo: "Non la rispetterò mai" e la conduttrice replica: "Ha toccato i miei figli, per me non esiste sulla faccia della terra"

FABRIZIO CORONA e Silvia Provvedi - una pace al bacio : Missione compiuta: Fabrizio Corona è riuscito a riconquistare Silvia Provvedi. Dopo circa un mese di tempesta, sulla coppia sembra essere tornato il sereno: prova ne sono i baci e le tenerezze che i due si sono scambiati a Roma, in occasione dell’inaugurazione di un negozio dove la cantante de Le Donatella si è esibita come dj. «Sono ancora innamorato di lei», aveva dichiarato il fotografo due giorni fa a Verissimo. «Io l’ho delusa quando sono ...

FABRIZIO CORONA attaccato da Alda D’Eusanio : “È stato disonesto” : Alda D’Eusanio furiosa: torna ad attaccare Fabrizio Corona Continua lo scontro a distanza tra Alda D’Eusanio e Fabrizio Corona dopo la lite avvenuta a Stasera Italia, il talk show dedicato alla politica, all’attualità e ai principali casi di cronaca condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4. In quell’occasione mentre Alda si trovava come ospite nella trasmissione per commentare le ultime notizie sul caso Fabrizio Corona. ...

FABRIZIO CORONA - si alzano i toni con Barbara D'Urso : con lui anche Monte : La conduttrice aveva dichiarato nel suo show domenicale: ' Non amo parlare di questa persona, se non per motivi di cronaca. Io non mi devo giustificare di nulla, io volo altissimo. Sono talmente ...

FABRIZIO CORONA e Silvia Provvedi - è ancora amore : baci appassionati alla serata romana : Crisi superata tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, almeno stando al tenero bacio che si sono scambiati durante una serata a Roma. Tutti e due avevano parlato della fine della loro storia tra...

FABRIZIO Corona/ Da Belen Rodriguez a Silvia Provvedi - la Del Santo : "Speriamo trovi la retta via" : Fabrizio Corona si racconta in tv e oggi a Mattino 5 si ripassano i punti salienti della sua intervista da Belen Rodriguez a Silvia Provvedi: "Speriamo trovi la retta via" dice la Del Santo(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 11:18:00 GMT)

FABRIZIO CORONA - guerra con Barbara D'Urso : parole pesanti in tv e sui social : FUNWEEK.IT - L'intervista concessa da Fabrizio Corona a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo ha suscitato scalpore, indignazione e rabbia per ciò che l'ex re dei paparazzi ha detto su Alda D'...

FABRIZIO CORONA contro la d’Urso : “Hai la coda di paglia” : Barbara d’Urso criticata da Fabrizio Corona sui social E’ appena finita l’ultima puntata di Domenica Live. Una puntata davvero molto movimentata e complicata per Barbara d’Urso, la quale è stata anche vittima di un brutto scherzo, che l’ha agitata molto. Sono stati tanti gli ospiti invitati oggi dalla popolare conduttrice alla sua trasmissione domenicale, tra i quali anche Nina Moric. Proprio quest’ultima ha ...

FABRIZIO CORONA di nuovo contro la D’Urso : “Studia!” : Barbara D’Urso: il nuovo attacco di Fabrizio Corona Fabrizio Corona attacca di nuovo Barbara D’Urso, stavolta in un post pubblicato su Instagram. L’attacco così recita: “Se non avessi la coda di paglia (nei confronti di quasi tutto il mondo dello spettacolo e sai di cosa parlo), non ti saresti giustificata così più e più volte. […] L'articolo Fabrizio Corona di nuovo contro la D’Urso: “Studia!” ...

Scontro a distanza tra Barbara D’Urso e FABRIZIO CORONA : “Non lo nomino” - “Studia” : “Non mi sono mai permessa nemmeno di nominarlo. Voglio stare lontana dalla storia tua, di tuo figlio e del padre. Ribadisco il più grandissimo rispetto per il tuo dolore. Se toccano un figlio a una mamma, io uccido. Quella persona io non la nomino perché ha fatto del male a mio figlio.” Così Barbara D’Urso ha, pur senza farne il nome, risposto alle accuse di aver strumentalizzato la storia di Nina Moric rivolte da Fabrizio ...

Domenica Live : Barbara d'Urso risponde a FABRIZIO CORONA - che controreplica : Botta e risposta, senza esclusione di colpi. Il rapporto mediatico tra Barbara d'Urso e Fabrizio Corona ha sempre alternato alti e bassi: se anni or sono le ospitate del "re dei paparazzi" nei salotti di Carmelita erano assai presenti, ora si è passati a "odio" reciproco e presunta indifferenza. L'ultimo scambio di vedute è andato in scena questo weekend. Ieri, nel salotto di Verissimo, Fabrizio Corona nella sua prima intervista post-carcere ...

NINA MORIC A DOMENICA LIVE/ "A FABRIZIO CORONA chiedo di non sputt*** la madre di suo figlio in tv" : NINA MORIC ospite a DOMENICA LIVE con Barbara d'Urso: "Vuole replicare ad alcune cose dette, è molto nervosa…”, le parole della conduttrice durante il promo, cosa accadrà?(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 18:22:00 GMT)

FABRIZIO CORONA - scena mai vista a Mediaset : va a Verissimo e insulta Barbara D'Urso - la Toffanin lo blocca : Deluso da Nina Moric , rabbioso con Barbara D'Urso . Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo , Fabrizio Corona ha riservato parole amare per la sua ex protagonista di un fuoriprogramma al Grande ...

Alda D'Eusanio e la lite con FABRIZIO CORONA : 'Smettetela di scambiarlo per un eroe' : 'Corona chiede scusa? Riterrebbe nella normalità delle persone educate, quindi non credo proprio che lo farà'. Alda D'Eusanio è ancora arrabbia per la lite televisiva a 'stasera Italia…' con ...