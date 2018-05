F1 | nessun provvedimento per Leclerc dopo l’incidente con Hartley | Whiting e Hartley

sportfair

: @kickmyballs222 @AndFranchini Ma non potrebbe fare nessun provvedimento,neppure blindato - piricoddi : @kickmyballs222 @AndFranchini Ma non potrebbe fare nessun provvedimento,neppure blindato - Rossipazia : Boicottiamo il governo Cottarelli! Non facciamo passare nessun provvedimento! Il popolo ha scelto : o governo gia… - SalvaStef : @alessioiacovell @GianniBalzarini Sia quest’anno che l’anno scorso Juve a parte con il Bayern meritavano di uscire,… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) L’incidente che ha coinvoltonel finale del Gp di Monaco è stato giudicato come una situazione di gara non dipesa dal pilota monegasco La FIA ha graziato Charlesl’incidente che lo ha visto protagonista nel finale del Gp di Monaco, quando il pilota della Sauber-Alfa Romeo ha centrato in pieno la Toro Rosso di. A causa di un problema all’impianto frenante, il driver monegasco non è riuscito ad evitare l’avversario, mettendo fine alla propria gara e a quella del neozelandese. “ulteriore” si legge nel comunicato ufficiale diramato dalla Federazione, come confermato poi anche da: “Se si guarda il video, Charles ha frenato a 175 metri circa dalla chicane, penso stesse cercando di salvaguardare un po’ i suoi freni, non lo si può certo biasimare per questo, povero ...