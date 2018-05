F1 | Mondiale 2018 | Daniel Ricciardo si inserisce nella lotta al titolo | la Red Bull ha

oasport

(Di lunedì 28 maggio 2018) Ildi Formula Unosaluta il Principato di Monaco e punta verso Montreal per il Gran Premio del Canada. Il circus fa armi e bagagli con una domanda di notevole importanza: la Redha fatto davvero bene a puntare tutto su Max Verstappen? La vittoria dia Montecarlo, con la concomitante “frittata” dell’olandese che lo ha costretto a partire in ultima posizione, mette ufficialmente in corsa l’australiano in ottica iridata con 72 punti, più del doppio del suo giovane compagno, fermo a 35. Circa un anno fa la scuderia di Milton Keynes blindava Verstappen con un rinnovo di contratto pesante sia in termini economici che di “investitura”. Le parole della dirigenza che confermavano di voler puntare alcon l’olandese, devono essere state delle mazzate difficili da digerire perche, nonostante tutto, è ...