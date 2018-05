corrieredellosport

: F1 Monaco, Arrivabene: «Con la Virtual Safety Car, non è stato possibile attaccare» - f1_news24IT : F1 Monaco, Arrivabene: «Con la Virtual Safety Car, non è stato possibile attaccare» -

(Di lunedì 28 maggio 2018) MONTECARLO - Per la Ferrari il weekend del GP diè andato sicuramente meglio rispetto alla gara di Barcellona, anche se il secondo posto di Vettel e il quarto di Raikkonen non soddisfano in ...