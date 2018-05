F1 | Hamilton deluso dal Gp di Monaco | “troppa noia | bisogna far qualcosa per renderlo più

sportfair

: @krisracing La cosa che mi ha deluso di oggi è stata la facilità con la quale Ricciardo al momento del pit di Hamil… - FrederickSeb : @krisracing La cosa che mi ha deluso di oggi è stata la facilità con la quale Ricciardo al momento del pit di Hamil… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Lewisè rimastodallo svolgimento del Gp di, etichettato come troppo noioso per il fascino che si porta dietro “Sono stati i 78 giri più lunghi della mia vita“, così Lewisha etichettato il Gp di, considerato troppo noioso dalla maggior parte dei piloti in pista. Da Alonso fino a Raikkonen, passando per il campione del mondo che ha provato a dare qualche idea perpiù eccitante. Photo4 / LaPresse Interrogato su cosa si potrebbe fare per aumentare il tasso di spettacolarità, il driver britannico ha espresso la propria opinione: “è la gara più speciale dell’anno, ma penso che sia un peccato che la gara non possa essere eccitante quando è spettacolare la pista. Non c’è un posto come questo, ma penso che la Formula 1 debba applicare delle regole o un format differente. Non dovresti avere la possibilità di fare solo ...