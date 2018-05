F1 | GP Monaco 2018 | una gara dominata dalla noia Ha senso correre nel Principato?

Video/ Formula 1 - highlights Gp Monaco 2018 Montecarlo : classifica piloti e costruttori : Video Formula 1: gli highlights del Gp di Monaco 2018 vinto da un eccezionale Daniel Ricciardo. La classifica mondiale piloti e costruttori dopo Montecarlo. (Pubblicato il Mon, 28 May 2018 02:50:00 GMT)

F1 Gp Monaco 2018 - trionfa Ricciardo. Vettel secondo : Daniel Ricciardo ha vinto il Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Partito dalla pole, il pilota della Red Bull è riuscito a tenere dietro la Ferrari di Sebastian Vettel ...

Formula 1 - Ricciardo dopo GP Monaco 2018 : 'Preparavo da due anni questa vittoria' : "Sento tanta emozione, la preparavo da due anni e finalmente per me il riscatto è arrivato". E' questo il commento a caldo di Daniel Ricciardo , molto emozionato, dopo aver vinto il GP di Monaco di ...

Kimi Raikkonen - GP Monaco Montecarlo 2018 : “Gara noiosa - non è successo nulla. Ho fatto il massimo” : Kimi Raikkonen non è riuscito ad andare oltre il quarto posto nel GP di Monaco 2018, sesta tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Ferrari è giunto al traguardo nella stessa posizione in cui era scattato dalla griglia di partenza. Lo scandinavo non ha mai avuto concretamente l’occasione di sopravanzare chi lo precedeva e si è così dovuto accontentare del piazzamento di rincalzo ai piedi del podio. Il bilancio non può essere ...

Lewis Hamilton - GP Monaco 2018 : “Il terzo posto era il massimo possibile - sapevamo che avremmo sofferto” : Lewis Hamilton chiude un fine settimana del Gran Premio di Monaco con un terzo posto che, oggettivamente, era il massimo che si poteva aspettare. Oggi Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel avevano un ritmo migliore e, come sempre, a Montecarlo sorpassare è impossibile. L’inglese tuttavia pensa positivo. “Voglio fare i complimenti a Daniel Ricciardo ed alla Red Bull che hanno disputato un weekend perfetto – esordisce il quattro ...

Sebastian Vettel - GP Monaco Montecarlo 2018 : “Avevamo il passo ma gara complicata. Ricciardo più forte - difficile provarci” : Sebastian Vettel si è dovuto accontentare del secondo posto nel GP di Monaco 2018, sesta tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari, scattato in seconda posizione, si è subito dovuto accodare a Daniel Ricciardo e non è mai riuscito a insidiarlo per la vittoria. Il quattro volte Campione del Mondo può comunque ritenersi soddisfatto perché si è lasciato alle spalle Lewis Hamilton e gli ha rimontato tre punti in classifica generale: ora il ...

Daniel Ricciardo - GP Monaco Montecarlo 2018 : “Ho lavorato due anni per questa vittoria. Sono entusiasta!” : Daniel Ricciardo ce l’ha fatta e dopo aver sofferto, lottato e corso alla grande, con una Red Bull con problemi tecnici, ha fatto suo il sesto appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno, sulle strade del Principato di Monaco. L’australiano ha vinto con merito, dominando nel corso delle prove e gestendo abilmente la propria monoposto. Per lui, la seconda vittoria stagionale dopo il round di Shanghai. “Oggi Sono molto ...

Pagelle F1 - GP Monaco 2018 : weekend perfetto per Daniel Ricciardo - Vettel e Hamilton fanno il massimo - Grosjean male - Williams pessima : Il Gran Premio di Monaco 2018 non passerà certo agli annali della Formula Uno. La gara monegasca è stata dominata da noia e sbadigli e non ha visto un sorpasso di rilievo (ma questa non è certo una novità). Come se non bastasse ha costretto i piloti a combattere più con le proprie gomme che con i rivali in pista. Andiamo quindi a consegnare le Pagelle della gara più glamour dell’anno. LE Pagelle DEL GP DI Monaco 2018 Daniel Ricciardo VOTO ...

LIVE F1 - GP Monaco 2018 in DIRETTA : Daniel Ricciardo vince a Montecarlo! Vettel secondo - Hamilton terzo : OASport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Semaforo verde alle ore 15.10 . Buon divertimento!