F1 | Daniel principe di Monaco

(Di lunedì 28 maggio 2018) Una vittoria desiderata, voluta con tutte le proprie forze e soprattutto stra meritata. Chapeau ache ha portato la sua RB14 sul gradino più alto del podio, davanti a Vettel e Hamilton, nonostante la parte ibrida del motore Renault abbia fatto le bizze per tutto il gran premio.Sin dal giovedì era chiaro che entrambe le Redbull avessero una marcia in più rispetto a tutta la concorrenza, con una Ferrari vicina, ma non abbastanza per poter impensierire i bibitari, Mercedes invece in palese crisi di gomme.Grande prova di maturità per unche dimostra sempre più di essere pronto per vincere il mondiale, macchina permettendo, soprattutto rispetto al compagno di scuderia e "pupillo" Max Verstappen che anche sta volta si è reso protagonista di un paio di errori piuttosto grossolani distruggendo la propria vettura nelle ultime fasi della pl3 ...