Euro | la moneta dell’Occidente nel mondo dell' Asia

Unione monetaria Europea - quali i difetti e quali le possibili vie di uscita : di Nicola Acocella Nell’Unione monetaria europea (Ume) le istituzioni e le politiche intraprese hanno tollerato o alimentato asimmetrie in parte preesistenti, che hanno generato a loro volta squilibri macroeconomici. Indichiamo prima le istituzioni e le politiche europee e poi le asimmetrie. Segue qualche riflessione sulle possibili vie di uscita. I difetti delle istituzioni dell’Unione monetaria europea L’Ume, entrata in vigore il 1° gennaio ...

Truffa dei 2 Euro : attenti alla moneta che vi mettete in tasca Video : Sia le banconote che le monete sono strumenti di pagamento che vengono utilizzati in tutti i Paesi del mondo, proprio per questo motivo a volte può capitare che i turisti portino con se monete di altre nazioni e che le stesse si possano mischiare con altre. Non sempre si tratta di una Truffa, è invece molto frequente l'errore umano quando ad esempio si danno dei resti o si cambiano dei soldi. L'allarme di Federconsumatori sulla Truffa La moneta ...

Governo - bozza contratto : ci sono anche misure per uscita da Euro. Ma M5s-Lega : “E’ vecchia - moneta unica non si discute” : uscita dall’euro, ritiro delle sanzioni alla Russia e conflitto di interessi. Poi legge anticorruzione e richiesta alla Bce di cancellare 250 miliardi di debito pubblico all’Italia. Tutto supervisionato da un comitato di riconciliazione parallelo al consiglio dei ministri. E’ quanto contenuto in una prima bozza del contratto di Governo a cui stanno lavorando Lega e M5s e pubblicato in esclusiva dall’Huffington post. Una ...

Truffa dei 2 Euro - torna il pericolo sul resto in moneta : a cosa stare attenti : La Truffa dei due euro, anche se è nota agli italiani da diverso tempo, a quanto par, riesce a mietere ancora vittime, in particolar modo nei luoghi maggiormente frequentati dai turisti. Secondo le casistiche, infatti, in alcune città italiane capita ancora di ricevere il proprio resto con monete straniere simili ma dal valore monetario molto più basso e facilmente confondibile con la moneta originale da due euro. La Truffa dei due euro: ecco ...

Tajani : Anacronistico uscire dall'Europa e dalla moneta unica : Teleborsa, - "uscire dall'Europa non ha alcun senso come non ha alcun senso uscire dalla moneta unica: sarebbe Anacronistico". Lo ha detto il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani aprendo ...

"Euro e commercio sono fonte di incertezza - gli stimoli monetari sono ancora necessari" : Un ampio grado di stimoli monetari resta necessario per sostenere l'inflazione. Lo afferma il presidente della Bce, Mario Draghi, in un discorso depositato all'Imfc, uno degli organismi del Fondo monetario Internazionale. Il piano di acquisti andrà avanti all'attuale velocità di 30 miliardi fino alla fine di settembre 2018 e oltre se necessario: in ogni caso andrà avanti fino a che la Bce non vedrà un sostenuto ...

Eurozona - Fondo monetario : “Serve un fondo di stabilizzazione contro recessioni e choc. Finanziato da Stati membri” : Un fondo di stabilizzazione macroeconomica della zona euro, Finanziato con contributi annuali dai paesi membri pari allo 0,35% del pil. Con l’obiettivo di sostenere i partner in fase di recessione e prestare soldi a singoli Stati per far fronte a choc comuni straordinari. È la proposta del fondo monetario Internazionale per uno strumento di bilancio centralizzato e autonomo per l’Eurozona. Con tre precondizioni per superare i timori ...

Romania : al via i preparativi per passaggio alla moneta unica Europea : Le date di cui si è parlato in precedenza, prima il 2012, poi il 2019 e recentemente il 2022, si sono dimostrate poco realistiche, perché l'economia romena necessita ancora di riforme serie per far ...