Euro | fuori o dentro | Italia spaccata ma i sondaggi vedono la vittoria del sì

Commissario Oettinger : Italia fuori da Euro non è affatto probabile : Roma, 26 mag. , askanews, 'Un'Italexit non è affatto probabile', ha dichiarato il Commissario al Bilancio Ue Guenther Oettinger in un'intervista al gruppo editoriale tedesco Funke. 'Con una nuova ...

Atalanta - Percassi : “dispiace se il Milan fuori dall’Europa” : “Mi dispiacerebbe se il Milan perdesse l’opportunità di giocare in Europa League per ragioni non sportive”. Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, commenta così il deferimento dell’Uefa a carico dei rossoneri per violazione del fair play finanziario. “Si è conquistato sul campo il 6/o posto e quindi anche il diritto di giocarsi la competizione senza passare dai preliminari”, spiega il n.1 ...

Spettatori - il load factor in Europa : Juve 28ª - Inter e Milan fuori dalla top 60 : Italiane lontane dal top per il cosiddetto "load factor": la Juventus, prima italiana, è solo 28esima. L'articolo Spettatori, il load factor in Europa: Juve 28ª, Inter e Milan fuori dalla top 60 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan fuori dalle Coppe?/ La Uefa ha bocciato il settlement agreement : rischia anche l'Europa : Milan fuori dalle Coppe? La Uefa ha bocciato il settlement agreement presentato dal club rossonero, la sentenza definitiva a metà giugno: niente Europa League(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 19:52:00 GMT)

Paolo Savona a Libero : 'Serve un leader che ci porti fuori dall'Europa' : Pubblichiamo di seguito l'intervista del direttore di Libero Pietro Senaldi a Paolo Savona, possibile ministro dell'Economia del nuovo governo Lega-M5s. 'Io lo so perché mi telefona. Passo per uno dei ...

Addio a cotton fioc - piatti e posate di plastica : l'Europa vuole renderli fuorilegge : Siamo pronti a rinunciare a cambiare radicalmente le nostre abitudini, rinunciando a cotton fioc, piatti e posate di plastica e riducendo l'uso dei recipienti usa e getta per alimenti? La...

Contratto di Governo : fuori dall'Euro e via le sanzioni alla Russia Video : Eliminare le sanzioni alla Russia di Putin, permettere l'uscita dall'Euro, domandare alla Bce, governata da Mario Draghi, di cancellare i 250 miliardi di debito del nostro Paese. Ecco alcuni dei punti chiave presenti nel Contratto di Governo pubblicato in esclusiva dall'Huffington Post. Un documento di 39 pagine sul quale si sarebbe arenata l'infinita trattativa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La nota M5S-Lega Subito dopo la pubblicazione ...

[L'analisi] L'Italia fuori dall'Europa che conta. Il piano di Macron contro i governi populisti : ...nel 1994 dall'allora presidente del gruppo parlamentare della CDU/CSU Wolfgang Schäuble che insieme a Karl Lamers lo mise nero su bianco in un documento dal titolo "Riflessioni sulla politica europea"...

