Esordio ok per Mancini

Roland Garros – Esordio in 3 set per Djokovic : Nole sul velluto contro Dutra Da Silva : Novak Djokovic vittorioso all’Esordio nel Roland Garros: il tennista serbo supera Dutra Da Silva in 3 set ed accede a 32esimi Esordio positivo per Novak Djokovic nel Roland Garros 2018. Il tennista serbo ha confermato i segnali positivi messi in mostra durante gli Internazionali d’Italia, superando agilmente il primo turno del Roland Garros. All’Esordio nello Slam francese, Djokovic ha battuto in 3 set il brasiliano Dutra Da Silva imponendosi ...

Roland Garros 2018 : Esordio vincente per Camila Giorgi. Vittoria in due set con l’americana Min : Buona la prima per Camila Giorgi al Roland Garros 2018. La marchigiana ha sconfitto in due set l’americana Grace Min, numero 197 del mondo, in due set con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e quindici minuti di gioco. Un esordio comunque sul velluto nello Slam parigino per la tennista azzurra, anche se si è trovata di fronte una giocatrice sicuramente più debole. E’ stata un po’ la solita Giorgi, molto altalenante ...

Roland Garros – Berrettini supera il primo turno : l’azzurro batte Otte all’Esordio : Esordio positivo per Matteo Berrettini al Roland Garros: il tennista italiano batte Otte in 4 set ed accede ai 32esimi dello Slam francese Servono poco più di 2 ore a Matteo Berrettini per trovare la prima vittoria del suo Roland Garros. Il tennista italiano, attualmente numero 96 del ranking mondiale, ha superato il tedesco Oscar Otte (157° ATP) in 4 set. Una vittoria convincente quella di Berrettini che dopo aver perso 6-3 il primo set è ...

Roland Garros – Esordio ok per Elina Svitolina : la campionessa degli Internazionali d’Italia supera Tomljanovic : Esordio positivo per Elina Svitolina nel primo turno del Roland Garros: la tennista ucraina batte l’australiana Tomljanovic in due set Dopo la vittoria degli Internazionali d’Italia, nei quali ha difeso il titolo vinto lo scorso anno, Elina Svitolina si è presentata a Parigi carica e in grande fiducia. La tennista ucraina ha superato l’australiano Ajla Tomljanovic nel primo turno del Roland Garros, imponendosi con il punteggio di 5-7 / 3-6. Nel ...

Calcio - l’Arabia Saudita bagna l’Esordio di Mancini sulla panchina dell’Italia. Grande attesa per il rientro di Balotelli : Il nuovo corso dell’Italia parte da San Gallo (Svizzera), dove lunedì 28 maggio gli azzurri disputeranno un’amichevole contro l’Arabia Saudita, il primo test dell’era Mancini, nuovo tecnico della Nazionale. La mancata qualificazione ai Mondiali 2018 costringerà l’Italia a svolgere il ruolo di sparring partner del team asiatico, che invece sarà impegnato in Russia nel gruppo A della fase a gironi, in compagnia dei ...

Volleyball Nations League maschile : Esordio con vittoria per l’Italia - Germania ko : Volleyball Nations League maschile: l’Italia comincia col piede giusto, Germania ko per 3-1 all’esordio Kraljevo. La Volleyball Nations League comincia nel migliore dei modi per la Nazionale Italiana che oggi nella gara d’esordio ha superato con il punteggio di 3-1 (25-18, 25-19, 23-25, 25-20) la Germania. La formazione di Gianlorenzo Blengini ha disputato una buona gara, riuscendo ad avere ragione dei tedeschi al termine di un incontro ...

Beach volley - World Tour 2018 Miguel Pereira. Ferraris/Michieletto all’Esordio e sono già al secondo turno! : Superare il turno ancora prima di scendere in campo all’esordio in un torneo del World Tour.. Per Carolina Ferraris e Francesca Michieletto, le due giovanissime azzurre al via del torneo 1 Stella di Miguel Pereira in Brasile è arrivato un bel regalo dal sorteggio. In un tabellone principale incompleto (con solo 14 coppie invece delle consuete 16) le azzurre sono state inserite in uno dei gironi da tre binomi e dunque hanno già la certezza ...

Ascolti tv - 4 milioni di telespettatori per l’Esordio di Vuoi scommettere : L’accoppiata madre-figlia formata da Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti vince il prime time del 17 maggio con l’esordio di Vuoi scommettere?, che in onda su Canale 5 ha conquistato 4.091.000 spettatori pari al 23.2% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 la fiction La mafia uccide solo d’estate 2 ha conquistato 3.477.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato 1.177.000 spettatori ...

VUOI SCOMMETTERE?/ Diretta e anticipazioni : Aurora Ramazzotti emozionate per l'Esordio (17 maggio) : VUOI SCOMMETTERE? Ecco le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di oggi giovedì 17 maggio: Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti debuttano con Maria De Filippi e company.

Internazionali d'Italia : Esordio vincente per la Halep : ROMA - esordio sul velluto per Simona Halep agli Internazionali Bnl d'Italia . La tennista romena, numero 1 del mondo e finalista uscente, sul campo Pietrangeli si è sbarazzata senza problemi della giapponese Naomi Osaka , numero 21 del ranking Wta, in appena 59 minuti col punteggio di 6-1 6-0. Agli ottavi la ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : che sfide per Fognini e Berrettini! Esordio di Rafa Nadal. Halep rischia con Osaka : Si completano i match del secondo turno agli Internazionali d’Italia 2018. Sarà un mercoledì di grande passione per i tifosi italiani, perchè scendono in campo gli ultimi due azzurri rimasti in tabellone al Foro Italico. Ad aprire il programma sul Centrale sarà Fabio Fognini e al ligure servirà la partita perfetta contro l’austriaco Dominic Thiem, finalista al Masters 1000 di Madrid e capace di interrompere la striscia di set e ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : in campo molti azzurri. Esordio per Sharapova e Cilic. Sfide spettacolari per Shapovalov e Coric : Si completa il primo turno e cominciano le prime partite del secondo in questa terza giornata degli Internazionali d’Italia 2018. Sarà un martedì ricco per i colori azzurri, con tantissimi italiani in campo, senza dimenticare che faranno il loro Esordio alcune delle teste di serie più alte del torneo Romano. Andreas Seppi ha l’onore di aprire il programma sul Centrale, nell’ennesima sfida Italia-Francia di questo primo turno ...

Diretta/ Internazionali d'Italia 2018 - Fognini Monfils (6-3 6-1) : ottimo Esordio a Roma per Fabio : Diretta Internazionali d'Italia 2018: streaming video e tv, a Roma l'Italia del tennis perde al primo turno Camilla Rosatello e Roberta Vinci, vincono tutti gli uomini con Fognini dominante