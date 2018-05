Era l’anno 1976 – la Fiat presenta un’auto elettrica con 80km di autonomia e

Stoian : “con la Lazio gara dell’anno e lo Scida ci aiuterà” : “La squadra tra ieri e oggi ha fatto buoni allenamenti, provando a seguire il mister in vista di una sfida fondamentale per noi. La Lazio ha fatto più di 100 gol e dobbiamo prepararci al meglio sapendo che potrebbe essere la partita dell’anno”. Sono le parole del centrocampista del Crotone Adrian Stoian a tre giorni dalla delicata sfida con la Lazio, fondamentale per gli obiettivi di entrambe le squadre. “C’è stato ...

“Ma quale reali - siete dei barboni”. Harry e Meghan nella bufEra : tutta colpa degli inviti per il “matrimonio dell’anno” che non sono davvero piaciuti a nessuno. La frase incriminata - il dietrofront (imbarazzante) di Buckingham Palace : Ci sarà spazio anche per i comuni mortali in quello che è stato già definito come il matrimonio dell’anno, la cerimonia che sancirà l’unione tra il principe Harry e la sua bella Meghan. Chiudere le porte ai sudditi britannici, da sempre appassionati delle vicende della famiglia reale, sarebbe d’altronde stata un scelta troppo anacronistica e antipatica per un evento che deve essere invece una festa per tutto il Regno ...

“Ecco cosa regalerà la regina a Harry e Meghan Markle”. Un dono di grandissimo valore e - soprattutto - che sta molto a cuore alla sovrana - spiffEra chi sa già tutto sul matrimonio dell’anno : Harry e Meghan Markle, il conto alla rovescia ora è davvero quasi finito. Maggio è cominciato e il 19 è sempre più vicino. Quindi le indiscrezioni, che in realtà non ci hanno mai abbandonato in questi mesi, si fanno pressanti. Si scopre così che per il gran giorno i futuri sposini hanno dato disposizioni che soltanto un cronista e quattro paparazzi avranno posto all’interno della cappella di San Giorgio del castello di Windsor. Lo ...

Scuola - sempre meno studenti bocciati per il 5 in condotta : l’anno scorso solo lo 0 - 1%. Maglia nEra alla Campania : 0 - 3% : Il cinque in condotta non va più di moda alla Scuola secondaria di secondo grado. A prendere un voto inferiore alla sufficienza in comportamento con la conseguenza di essere bocciati sono solo lo 0,10% degli studenti delle superiori: 1.835 allievi su quasi due milioni iscritti dal primo al quarto anno. Se con il decreto 62/2017 il voto numerico in condotta è stato abolito alle medie, nei gradi superiori del sistema d’istruzione esiste ancora ed ...

Leonforte. OpErazione L’anno del gallo 7 misure cautelari : Operazione anti droga della squadra mobile di Enna. I poliziotti hanno eseguito delle misure cautelari tra Leonforte e Catania nell’ambito dell’Operazione

Bullismo - il preside dell’Itc Carrara di Lucca dopo le minacce al prof : “Qualcuno perderà l’anno. Valuteremo posizioni dei singoli” : “Qualcuno perderà sicuramente l’anno ma non tutti anche perché la scuola deve rappresentare un’occasione di crescita e di recupero. Ovviamente ci saranno delle punizioni ma non va fatta di tutta un’erba un fascio. Con le famiglie abbiamo valutato di lasciare i ragazzi a casa per qualche giorno: bisognerà valutare la posizione dei singoli”. E’ in sintesi il pensiero del professor Cesare Lazzari, il preside ...

Cristina Parodi a FormentEra sfoggia il primo topless dell’anno : La giornalista – presentatrice tv Cristina Parodi è in vacanza con il marito Giorgio Gori, e i figli Angelica e Alessandro a Formentera. La Parodi sdraiata sulla sabbia punta ad una abbronzatura uniforme sfoggiando il primo topless di stagione che anche quest’anno si guadagna un bel 10 e lode. Sul settimanale “Diva e Donna” una sequenza di foto della Parodi in spiaggia. Non c’è Formentera senza topless per Cristina ...

Morti sul lavoro - nel 2018 già 151 vittime. In tutto l’anno scorso Erano state 632 : Solo nei primi mesi del 2018, in Italia 151 persone sono morte mentre lavoravano. Il numero, pubblicato dall’Osservatorio indipendente di Bologna, è salito dopo che due operai nel bergamasco sono rimasti vittime dell’esplosione di un serbatoio usato per l’essicazione di farine alimentari. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il trend è negativo: i Morti erano stati 113. Se si considera tutto il 2017, sempre secondo ...