Equitazione | Piazza di Siena 2018 | Italia da sballo! Trionfo in Coppa delle Nazioni e GP

Equitazione - Piazza di Siena 2018 : il programma a Villa Borghese - orari e tv Video : Da oggi, giovedì 24, a domenica 27 maggio, il gotha del salto ostacoli mondiale sara' di scena a Roma [Video]per l’86ª edizione del Concorso ippico internazionale ‘Piazza di Siena’. Sul nuovo manto erboso dell’ovale di Villa Borghese saranno infatti protagonisti i migliori cavalieri e le migliore amazzoni del pianeta, con la presenza di campioni del calibro degli statunitensi Kent Farrington e Beezie Madden, recente vincitrice della Coppa del ...

L’Italia dell’Equitazione fa la storia a Piazza di Siena : Dopo il trionfo dell’Italia nell Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, Lorenzo De Luca regala ai colori azzurri una doppietta che mancava dal 1976. E lo fa nella magica cornice di Piazza di Siena, l’ovale romano. De Luca (che avevamo intervistato alla vigilia della quattro giorni romana) in sella ad Halifax van Het Kluizebos si è aggiudicato il Rolex Gran Premio Roma all’86° Csio di Roma Piazza di Siena. ...

Equitazione - storica Italia a Piazza di Siena : De Luca vince il Gran Premio Roma : Roma - L'Italia continua a regalare soddisfazioni a Piazza di Siena. Dopo la vittoria nella Coppa delle Nazioni è arrivata un'altra Grande impresa. L'ha confezionata Lorenzo De Luca che, in sella a ...

Equitazione - Piazza di Siena 2018 : ITALIA DA DELIRIO! Lorenzo De Luca vince il GP di Roma e spezza una maledizione di 24 ann! : Lorenzo De Luca è nella storia. L’azzurro ha trionfato nel Grand Prix di Roma, la prova individuale più importante del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018, e ha riportato l’ITALIA sul gradino più alto del podio 24 anni dopo il successo di Arnaldo Bologni, nel 1994. Strepitosa la prova del cavaliere ITALIAno, che ha letteralmente dominato la scena, chiudendo la prima manche con un percorso senza errori in sella ad ...

LIVE Equitazione - Piazza di Siena 2018 in DIRETTA : azzurri a caccia di gloria anche nel GP individuale. Percorso netto per De Luca : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE del Grand Prix di Roma, la più importante prova individuale del programma del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018. I migliori interpreti del panorama internazionale del salto ostacoli sono pronti a sfidarsi nell’ovale di Villa Borghese per conquistare una vittoria di grande prestigio su un palcoscenico da sogno. L’Italia, reduce dal secondo storico trionfo consecutivo in ...

Equitazione - Piazza di Siena 2018 : Italia pronta a sfatare il tabù nel GP di Roma - insidie Smolders e team USA : L’appetito vien vincendo. L’Italia non ha intenzione di smettere di sognare e, dopo aver trionfato nella Coppa delle Nazioni in occasione del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018, si appresta a giocarsi le proprie carte nel Rolex Grand Prix di Roma, la gara individuale più importante del weekend che oggi, domenica 27 maggio, alle ore 12.15 andrà in scena con la partecipazione di un autentico parterre de ...

Equitazione - Piazza di Siena 2018 : Harrie Smolders domina il piccolo Gran Premio e il Sei Barriere - buoni segnali da Emanuele Gaudiano : L’olandese Harrie Smolders domina la terza giornata di gare al Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018 e mette subito le cose in chiaro in vista del Rolex Grand Prix di Roma, la gara individuale più importante di una competizione che ieri ha visto l’Italia trionfare per la seconda volta consecutiva nella Coppa delle Nazioni, un risultato storico che conferma la straordinaria competitività degli azzurri in ambito ...

Equitazione - ITALIA LEGGENDARIA! Tripudio a Piazza di Siena - secondo trionfo consecutivo! Impresa indelebile! : ITALIA oltre la leggenda. Gli azzurri conquistano la Coppa delle Nazioni per la seconda volta consecutiva e salgono sul gradino più alto del podio nel Piazza di Siena 2018. Un’Impresa epica che reca la firma di un quartetto sensazionale e capace di sovvertire ogni pronostico con una prestazione ai limite dell’incredibile. Ad aprire le danze con grande impeto è l’aviere capo Luca Marziani con un percorso netto in sella a Tokyo du ...

LIVE Equitazione - Piazza di Siena 2018 in DIRETTA : Gran Premio delle Nazioni a Roma - Italia fantastica! Zero penalità nella prima manche : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Coppa delle Nazioni, gara a squadre che rappresenta il primo Grande appuntamento del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018. L’Italia punta a ripetere la vittoria conquistata un anno fa nell’ovale di Villa Borghese, facendo leva sulla qualità di un gruppo che, anche se privo di Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi, dispone di compattezza e talento per ambire al vertice. L’aviere ...

Equitazione - Piazza di Siena 2018 : Italia a caccia di un’altra impresa in Coppa delle Nazioni - USA e Smolders un gradino avanti a tutti : C’è aria di grandi eventi a Roma, dove oggi andrà in scena il primo grande appuntamento del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018, il più importante evento del salto ostacoli in Italia. La Coppa delle Nazioni è la gara più intrigante del concorso ed è in programma oggi, venerdì 25 maggio, alle ore 15.15 con la partecipazione delle squadre più forti del pianeta. Un anno fa l’Italia si prese la scena e salì sul gradino ...

Equitazione - Bologni trionfa nel Premio Safe Riding a Piazza di Siena : Due carabinieri ai primi due posti nella gara di apertura del concorso ippico, giunto alla 86esima edizione Piazza di Siena, anima green e un esercito di giovanissimi per l'edizione numero 86

Equitazione - Piazza di Siena 2018 : Italia a caccia del bis in Coppa delle Nazioni. Ma stavolta l’impresa è più ardua : Un’impresa eroica, a tratti leggendaria. L’Italia sul gradino più alto del podio un anno fa nel Piazza di Siena ha rappresentato una delle immagine più belle dell’annata sportiva degli azzurri. Una vittoria che mancava dal lontano 1985 e che ha restituito agli appassionati Italiani di Equitazione la consapevolezza di aver ritrovato un gruppo forte, compatto, coeso, intraprendente e dotato di grande talento. Un anno dopo, la ...