Elezioni | alleanza Lega M5S al 70% | 425 seggi alla Camera e 209 al Senato

Elezioni anticipate in Turchia. Erdogan tenta l'assopigliatutto stringendo l'alleanza con la destra : Le Elezioni parlamentari e presidenziali in Turchia, previste a novembre del 2019, verranno anticipate al 24 giugno di quest'anno. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan , al ...

SONDAGGI POLITICI/ Governo Lega-M5s per evitare Elezioni : salgono quote alleanza Pd-Di Maio : SONDAGGI Elettorali POLITICI : nuovo Governo o Elezioni ? I partiti si preparano: M5s al 35%, Salvini al 20%, crollo Pd e Berlusconi. Provvedimenti da adottare? Vitalizi, Flat tax e..(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 13:20:00 GMT)

Elezioni - Scanzi : “Grillusconi? Sciocchezza titanica. Se M5s accetta alleanza con Berlusconi - è morto” : “Corrispondenza di amorosi sensi tra Lega e M5S? Parliamone. Io mi ricordo un Di Battista spietato con Salvini quando quest’ultimo votò il Rosatellum cinque mesi fa. In realtà, hanno molte più cose in disaccordo che quelle in comune”. Così si pronuncia a Otto e Mezzo (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, sui prossimi scenari governativi, in un confronto con l’ex direttore de Il Corriere della Sera, ...