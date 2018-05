Elena Santarelli in tv mio figlio è il mio vero eroe

people24.myblog

(Di lunedì 28 maggio 2018) A “Verissimo”parla a Silvia Toffanin del periodo difficile che sta passando con il suo bimbo. La Toffanin sceglie di intervistarla in un’ala dello studio senza pubblico per far stare più a suo agio possibile la conduttrice che per la prima volta ha scelto di raccontare della malattia che ha colpito suo. Le due si stringono in un abbraccio e Silvia scoppia in lacrime mentrefa fatica a trattenerle prima ancora di iniziare a parlare. «Voglio dare un messaggio di speranza, dal cancro si può guarire», esordisceprima dell’intervista. Silvia è visibilmente emozionata e non riesce a parlare con la voce rotta dal pianto: «Le amiche mi dicono che si sentono impotenti, la prima che ci si sente sono io, non posso fare nulla se non essere una mamma allegra, ma la verità è che questo problema me lo risolvo tra le mura di casa con mio ...