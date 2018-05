wired

: Edison e Biennale di Venezia, insieme verso l’architettura del futuro - IamBross : Edison e Biennale di Venezia, insieme verso l’architettura del futuro - pcexpander : Edison e Biennale di Venezia, insieme verso l’architettura del futuro #pcexpander #cybernews #notizie #news - scoopscoop6 : Edison e Biennale di Venezia, insieme verso l’architettura del futuro -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Il rapporto trae architettura è profondo e ben consolidato e ha le sue radici a inizio ‘900; quando la società avviò la collaborazione con alcuni tra i più grandi architetti italiani destinati a lasciare un solco profondo nella storia. Come con Gio Ponti che perrealizzò tra le altre cose, la centrale idroelettrica di Cedegolo e i primi palazzi della società in via Turati a Milano; con Piero Portaluppi che progettò numerose centrali idroelettriche (come quella di Crego e di Verampio) importando le influenze moderniste e liberty dell’arte nord europea; o con il Gruppo 7 di Luigi Figini, Gino Pollini, Guido Frette, Adalberto Libera e Piero Bottoni, che, patrocinati da, realizzarono nel 1930 – in occasione della IV Esposizione Triennale Internazionale delle Arti Decorative ed Industriali Moderne di Monza – la Casa elettrica, versione ante litteram ...