Economia politica | un fondamento essenziale per capire il futuro | Advisor Abbate

Assemblea annuale Confindustria - Boccia : "Economia forte per una politica forte" : Più crescita, più industria, più lavoro e più Europa: queste le parole d'ordine per costruire un'economia forte per una politica forte secondo il Presidente di Confindustria all'Assemblea annuale

Boccia (Confindustria) : “Politica non pensi di essere forte indebolendo l’Economia. Non ridiscutere scelte strategiche” : “Non ci può essere una politica forte senza un’economia forte. E se la politica pensa di essere forte creando le condizioni per indebolire l’economia in realtà lavora contro se stessa”. Se subito dopo le elezioni il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia aveva assicurato che i 5 Stelle “sono democratici e non fanno paura”, ora lo stallo politico e i contenuti del contratto di governo Lega-M5s spaventano il numero uno ...

Boccia - politica non indebolisca Economia : "Non ci può essere una politica forte senza economia forte" anzi "se la politica pensa di essere forte creando le condizioni per indebolire l'economia lavora contro se stessa". Boccia chiede di non ...

Confindustria : da inerzia politica rischi per Economia del Paese : Roma, 15 mag. , askanews, 'L'inerzia politica potrebbe improvvisamente rendere molto più costoso finanziare questo ingente debito, mettendo a rischio la tenuta economica del Paese. Insomma, i mercati ...

La critica dell'Economia politica è l'essenza del marxismo : Duecento anni fa, il 5 maggio del 1818, nasceva Karl Marx. In questi due secoli la sua opera è stata studiata, amata, odiata, interpretata, travisata. Dopo Marx sono nati i marxisti e i marxismi. Non sempre coerenti con il pensatore di Treviri che diceva di sé di non essere marxista, non tanto per il piacere della battuta, quanto per sottolineare il suo approccio profondamente antidogmatico allo studio della realtà. Alla sua ...

Allarme Ue : “La prolungata incertezza politica italiana mette a rischio l’Economia” : Migliorano le previsioni di crescita, che - pur vedendo l’Italia in coda alla classifica europea - nel 2018 dovrebbe rimanere allo stesso livello del 2017 (1,5% del Pil). Diminuisce la disoccupazione (da 11,2% dello scorso anno a 10,8%) e anche il percorso del debito è in lieve calo (nel 2019 scenderà sotto quota 130%). Ma il protrarsi dello stallo...

Tra le arti della buona Economia c'è la politica sociale - Advisor Abbate - : Domenica 29 Aprile 2018, Da Advisor Abbate, CEO OXORA " Quando, quale Advisor, mi soffermo nel pensare alla politica sociale tra quelle che sono le arti della buona economia, non posso astenermi dal ragionare circa il rapporto che esiste fra libertà ed uguaglianza. Difatti sarebbe un errore clamoroso tanto strategico quanto pratico, il non voler fare una ...

Economia - diritti - Europa : la politica secondo il nuovo Napoleone : ... , De Villepin scriveva: 'Oggi molti attaccano gli Stati in quanto organizzazioni sociali arcaiche e opprimenti, in nome del liberismo e dell'estensione illimitata della supremazia dell'Economia. Un'...

Economia Usa - per il Wsj c'è impasse nella politica di Trump : "Vuole tagliare il disavanzo commerciale ma in realtà lo sta producendo" : Tra le granitiche convinzioni del presidente Donald Trump, quella per cui il disavanzo commerciale non è una buona cosa, eppure, la sua politica economica, il gigantesco taglio alle tasse, acuiranno ...

Coi dazi sulla soia Pechino mira al cuore dell'Economia e della politica Usa : Con i dazi sulla soia la Cina ha schierato un'arma pericolosa contro gli Stati Uniti, tanto pericolosa che molti analisti tendevano a escludere che Pechino avrebbe osato utilizzarla.

I numeri della politica e quelli dell'Economia : L'elezione dei presidenti di Camera e Senato ha concluso una lunga fase elettorale. Sulla formazione del nuovo governo tornano a contare i numeri dell'economia. GIANNI CREDIT (Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 05:50:00 GMT)Dentro il boom dell'export c'è anche il Sud, di G. CreditSe i corpi intermedi si rimettono in marcia, di G. Credit