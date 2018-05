Inter : Ecco de Vrij - 'non vedo l'ora' : ANSA, - MILANO, 28 MAG - ''Ho firmato per l'Inter per 5 anni. Con la maglia nerazzurra credo di poter ulteriormente migliorare. Non vedo l'ora di iniziare''. Sono queste le prime parole da giocatore ...

De Vrij - clamoroso retroscena : “Ecco cosa è successo prima di Lazio-Inter” : La stagione del campionato di Serie A è andata in archivio con il botto, nell’ultimo match scontro per la Champions League tra Lazio ed Inter che ha portato grandi emozioni e polemiche. Sembrava fatta per la squadra di Simone Inzaghi dopo il gol del 2-1, poi la squadra di Spalletti è riuscita a ribaltare tutto con le reti di Icardi e Vecino, sul banco degli imputati il difensore De Vrij, già nerazzurro da alcuni giorni ha procurato il ...

Lazio - De Vrij ‘si scusa’ : Ecco il gesto dopo la partita contro l’Inter : Nella giornata di ieri è andata in scena la gara di campionato tra Lazio ed Inter, partita incredibile che ha visto il successo della squadra nerazzurra grazie alla rete nei minuti finali di Vecino. Nel post partita sono arrivati messaggi vergognosi contro il difensore De Vrij, accusato di aver procurato il calcio di rigore che ha portato al pareggio di Mauro Icardi. Come per scusarsi il difensore olandese ha offerto la cena ai compagni in un ...

Lazio-Inter - De Vrij in lacrime : Ecco 7 buoni motivi per difenderlo dall’idiozia dei social : Lazio-Inter, De Vrij in lacrime ma esistono 7 buoni motivi per difendere il difensore biancoceleste. Si è concluso in modo clamoroso il campionato di Serie A, partita da brividi quella tra Lazio ed Inter, scontro per la Champions League. Sembrava fatta per la squadra di Simone Inzaghi dopo l’autogol in avvio di Perisic, poi grandi occasioni per i padroni di casa ma la squadra di Spalletti si salva. Al 29' l’Inter pareggia con l’uomo che non ti ...

Lazio-Inter - De Vrij out? Ecco la decisione di Inzaghi destinata a fare discutere : Lazio-Inter, De Vrij out? L’ultima giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni soprattutto per la Champions League, clamorosa debacle dell’Inter davanti al pubblico amico contro il Sassuolo mentre la Lazio ha fallito il match point in trasferta contro il Crotone, solo un pareggio per la squadra di Simone Inzaghi. Adesso ad una giornata dal termine i punti di differenza sono tre, due risultati su tre a ...

Inter : Ecco Asamoah e Lautaro Martinez dopo De Vrij - nerazzurri già nel futuro : dopo De Vrij, ecco Asamoah. I nerazzurri hanno depositato il contratto dell'olandese e ora, come racconta il servizio di Matteo Brega sulla Gazzetta in edicola oggi, sono pronti a fare lo stesso con l'...

Calciomercato Inter - non solo De Vrij : Ecco il secondo colpo in poche ore : Calciomercato Inter – L’Inter si prepara per le ultime giornate del campionato di Serie A con l’intenzione di conquistare la qualificazione in Champions League, obiettivo fondamentale per programmare al meglio il futuro. L’obiettivo è costruire una squadra forte per la prossima stagione, in mattinata è stato depositato il contratto del difensore De Vrij, si tratta di un grande colpo a parametro zero. Ma non è finita, ...

Calciomercato : Inter scatenata - dopo Martinez e De Vrij - Ecco Asamoah e Bernard Video : L’#Inter, dopo aver preso Lautaro Martinez dal Racing Club de Avellaneda e dopo aver raggiunto l’accordo con l’entourage di Stefan De Vrij [Video]per il tesseramento del difensore olandese a parametro zero, continua a muoversi sul mercato, per rinforzare l’organico a disposizione di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione calcistica. Se il numero 10 di Bahía Blanca e il centrale di difesa della Lazio sono virtualmente due calciatori ...

Lazio - Tare : 'De Vrij all'Inter? Buone possibilità. Ecco quanto vale Milinkovic' : SUL PREMIO - ' Mi fa piacere questo riconoscimento dal mondo del calcio, lavorare in Italia non è facile. Soprattutto in un contesto difficile come quello di Roma , ma ti dà la consapevolezza che sei ...