“Ecco come faceva a piegarsi a 45 gradi” Svelato il segreto di Michael Jackson A 30

Panchina Udinese - Prandelli allo scoperto : “Ecco come stanno le cose” : Panchina Udinese, Prandelli tra i papabili per prendere il posto di Tudor, anche se al momento non ci sono stati contatti col club friulano “Mi ha fatto molto piacere che il mio nome sia stato accostato all’Udinese. Stimo molto la famiglia Pozzo, ma sfortunatamente non c’è nulla”. Lo dice Cesare Prandelli commentando, ai microfoni di ‘Radio Anch’io Lo Sport’ su Radio 1, le voci secondo cui sarebbe in ...

Kopel di WikiTribune al Wired Next Fest : “Ecco come aggiustare le fake news” : Non è un segreto che il livello di fiducia che il grande pubblico nutre nei confronti del mondo delle news come istituzione non sia esattamente alle stelle, da noi come altrove. Troppe le fonti che si contraddicono apertamente ed eccessivo il rumore di fondo dietro al quale le notizie si nascondono: il risultato è un pubblico mai così disinteressato all’idea di informarsi in modo plurale e soprattutto di lasciar mettere in discussione le ...

Gresta di Hyperloop Tt : “Ecco come creare una nuova economia della mobilità” : Bibop G. Gresta (Foto: SAS Italy/Twitter) “Ci sono persone che stanno cercando di prevedere il futuro. Noi lo stiamo realizzando.” Così Bibop Gabriele Gresta, l’italiano co-fondatore di Hyperloop Transportation Technologies (Htt), ha concluso il suo intervento sul palco del Sas Forum di Milano, tenutosi al MiCo. Visionario e ottimista, in mezz’ora di discorso ispirazionale ha approfittato del suo ritorno in Italia per ...

“Ecco come sono ridotto”. Aggressione choc a Baye Dame : l’ex concorrente del Grande Fratello in ospedale dopo uno squallido episodio di violenza : Momenti di paura per Baye Dame, ex concorrente del Grande Fratello che i fan del reality conoscono molto bene per le vicissitudini che hanno portato al suo allontanamento dal programma, al seguito di una feroce lite con l’altra inquilina della casa più spiata d’Italia Aida Nizar. Il ragazzo di colore è infatti finito in ospedale dopo essere rimasto vittima di un’Aggressione. Un episodio del quale si conoscono ancora ...

Davide - il ‘Bebe Vio siciliano’. Un ragazzo stupendo - poi la tremenda disgrazia : “Ecco come vivo” : La vita di Davide Morana, un giovane siciliano di 24 anni, solare e amante dello sport, è cambiata da un giorno all’altro. Una febbre forte, il collo che si irrigidisce, una strana eruzione cutanea a chiazze. E il responso dei medici che in pochi secondi distrugge i sogni di una vita: meningite fulminante. I sanitari, pur di salvare la vita di Davide, sono costretti ad amputare gambe e braccia del giovane. Ma Davide, che dopo la ...

Governo M5s-Lega - Gene Gnocchi svela il retroscena della trattativa : “Ecco come è nato il contratto” : Durante la riunione al Pirellone a un certo punto ti dico solo che è entrato uno con uno spazzolone in mano, Salvini gli ha chiesto: “Per caso lei è Conte, il nuovo premier?” E quello gli ha risposto: “Veramente sono uno delle pulizie, stavo pulendo il ventesimo piano e se mi dite quando uscite pulisco anche il vostro ufficio”. A Giorgetti gli è venuta un’idea. “Ma lei che studi ha fatto?” “Io ho la terza media”. “Allora ci fa un favore? Ci ...

Fabrizio Corona torna a parlare - la verità sull’arresto : “Ecco come mi riportarono nell’inferno di San Vittore” : Fabrizio Corona e quel giorno di due anni fa in cui lo riportarono in prigione, l’ex re dei paparazzi torna a parlare ai giornali dopo il suo rilascio Instagram @adelet_official Fabrizio Corona due anni fa fu arrestato, dopo che nel controsoffitto della casa della sua assistente Francesca Persi vennero ritrovati circa due milioni di euro. L’ex Re dei Paparazzi venne così riportato in prigione con l’accusa di intestazione ...

Boban : “Ecco come cambia il Mondiale per club” : Il Mondiale per Club cambia volto: dal 2021 il torneo sarà disputato ogni quattro anni e allargato a 24 squadre (suddivise in otto gironi da 3 e successiva fase ad eliminazione diretta) per un totale di circa 30 partite in calendario. La novità è stata presentata a Inter e Milan dal vicesegretario generale della Fifa Zvonimir Boban, oggi a Milano. Una giornata iniziata con la visita ad Appiano Gentile, dove l’ex centrocampista croato ha ...

Charlotte compie 3 anni - ma non ci sarà nessuna foto del compleanno della principessina. Tutti increduli e dispiaciuti di non vedere quant’è cresciuta come ogni anno. Spunta il motivo : “Ecco perché” : Royal family, quanti eventi negli ultimi giorni! Il 23 aprile scorso è nato il terzo figlio di Kate Middleton e William, Louis Arthur Charles e sarà conosciuto come Sua Altezza Reale Principe Louis di Cambridge, come annunciato da Kensington Palace. Il 29, sempre di aprile, i duchi di Cambridge hanno festeggiato il loro settimo anniversario di matrimonio e per l’occasione è stata pubblicata sui canali social ufficiali di Palazzo una ...

“Ecco come ha fatto!”. Il parto lampo di Kate Middleton. A 7 ore dalla nascita di Louis - era fresca come una rosa e se n’è tornata a casa. Ora viene fuori come ci è riuscita e perché l’hanno dimessa di fretta e furia : Le immagini di Kate e William con in braccio il loro terzogenito hanno fatto rapidamente il giro del mondo. Ma qualcosa ha veramente stupito tutti. Quando la duchessa di Cambridge è apparsa al colmo della gioia con il bebè in braccio davanti a fotografie giornalisti, quasi non sembrava avesse partorito da poche ore: sette per l’esattezza. Viso riposato, capelli in ordine e sorriso disteso hanno scatenato l’invidia delle madri di tutto il ...

“Ecco come si è suicidato”. Avicii : l’atroce particolare sulla morte del dj e produttore 28enne. “Un gesto terribile ma che poteva essere evitato” : La morte di Avicii ha sconvolto il mondo intero. Il dj e produttore 28enne ha lasciato un vuoto per ora incolmabile nel mondo della musica elettronica e dance (un vero precursore per tanti). Eppure aveva fama, soldi, popolarità, tutte le donne che voleva e potere. Ma allora perché sì è tolto la vita? La stessa famiglia aveva precisato in una lettera: “Tim non era fatto per la macchina del business in cui si è trovato. Era un ragazzo ...

“No - Barbara - questo è inaccettabile!”. Grande Fratello - la condanna dell’avvocato è come una spada di Damocle sulla testa della D’Urso : “Ecco cosa devi fare stasera!” : Parliamo spesso di bullismo, condividiamo bellissimi video su Facebook, ma poi siamo inesorabilmente attratti nel vedere una stupida rissa al Grande Fratello, magari dopo averne sentito parlare. Magari ne abbiamo pure parlato a tavolo, davanti a i nostri figli dando ragione a una o l’altra parte, senza renderci conto che si è trattato di un episodio di bullismo. Sì, proprio così, il bullismo non è soltanto tra i banchi di scuola o nelle ...

“Eccomi a voi”. Nadia Toffa come non si era mai vista. La Iena è stanca di nascondere la malattia e va in onda così. In rete applausi a scena aperta : Il pubblico non l’ha mai lasciata e lei ha fatto altrettanto. Nadia Toffa non molla e, nonostante le pesanti cure a cui è costretta a sottoporsi per combattere la malattia che l’ha colpita, continua la sua “missione” vestendo i panni di Iena. Nella puntata di ieri ha intervistato Terence Hill, l’attore che definito il suo primo grande amore cinematografico, con un look assolutamente inconsueto, indossando n foulard attorno alla testa. In ...

“Ecco come è morto Avicii”. L’annuncio choc dei familiari del dj campione di incassi : “Il nostro ragazzo se n’è andato così…”. Sconcerto nel mondo della musica : È stato uno dei deejay e produttori più amati e seguiti del mondo. Con la sua scomparsa il mondo ha perso un genio visionario, una grande mente dedita alla musica elettronica e all’house digitale capace di far ballare milioni (forse miliardi) di individui in tutto il globo. Parliamo naturalmente di Avicii, all’anagrafe svedese Tim Bergling, morto in circostanze misteriose il 20 aprile scorso a Muscat, in Oman, a due passi dagli Emirati ...