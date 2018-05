E3 2018 Microsoft | una line up di giochi che non farà sconti

Microsoft parla di Windows Phone al Build 2018… ma per sbaglio : Uno scivolone che non è passato certamente inosservato quello fatto da Microsoft durante la seconda giornata del Build 2018 sopratutto dato l’argomento in esame. Se avete seguito tutto ma proprio tutto lo streaming della conferenza di Redmond dedicata agli sviluppatori avrete sicuramente notato che, ad un certo punto, una dirigente di Microsoft nomina “Windows Phone” mentre descrive e presenta la nuova applicazione Your Phone ...

Edu Day 2018 : Microsoft Italia collabora con le scuole per la digitalizzazione : In occasione dell’Edu Day 2018, Microsoft Italia ha annunciato, tramite un comunicato stampa, la propria intenzione di continuare a diffondere ulteriormente la digitalizzazione delle scuole al fine di rendere lo studio più smart e incrementare la ricerca. Milano, 17 maggio 2018 – Oltre 1.200 i dirigenti scolastici, i docenti, gli studenti e i ricercatori protagonisti del Microsoft Edu Day, l’evento dedicato al mondo dell’istruzione e della ...

Tutto sull’E3 2018 - orario e date conferenze Sony - Microsoft - Bethesda e non solo : L'E3 2018 è in programma a Los Angeles dal 12 al 14 giugno, ma nei giorni precedenti si terranno le conferenze e i media briefing delle hardware house e dei principali publisher. A meno di un mese di distanza sono già stati svelati i primi dettagli sulle date e sugli orari italiani degli appuntamenti in programma per l'Electronic Entertainment Expo 2018. E3 2018: orari italiani e date conferenze Electronic Arts ha in programma l’EA Play per ...

Microsoft Build 2018 : diretta streaming dalle ore 17 : 30 : Il Build è l’evento annuale più importante per i Microsoft developer che consente di avere una panoramica delle future novità in arrivo su Windows e negli ambienti di sviluppo. Anche quest’anno la conferenza ha attratto migliaia di sviluppatori (circa 6000) e un interesse da parte degli utenti Microsoft davvero notevole. La diretta streaming ufficialmente avrà luogo dalle ore 17:30 del 7 e dell’8 maggio 2018. Ormai è chiaro ...

Il Microsoft Store diventerà la piattaforma più redditizia per gli sviluppatori [Build 2018] : Con un post sul Windows Blog, Microsoft ha annunciato in occasione del Build 2018 un aumento della percentuale dei guadagni che gli sviluppatori riceveranno dalle proprie applicazioni. A partire dalla fine dell’anno, le app consumer (esclusi i giochi per ovvi motivi) pubblicate nel Microsoft Store frutteranno ai developer il 95% delle entrate totali derivanti dall’acquisto delle applicazioni stesse oppure dai cosiddetti acquisti ...

Microsoft : stop ad 'April 2018 Update' per Windows? Ecco cosa è successo davvero Video : #Windows 10 era pronto a ricevere un aggiornamento importante. April Update 2018 è stato annunciato come un update che sarebbe stato percepito dall'utenza. Non si trattava della solita rivisitazione interna delle chiavi di registro o di altri file di sistema, che avrebbe migliorato la stabilita' del software ma che non avrebbe fatto accorgere di nulla milioni di persone che quotidianamente usano il sistema operativo di casa Microsoft. April ...

Cosa aspettarsi dall’E3 2018 di Microsoft - le prospettive di Xbox : Microsoft si sta preparando per quello che si prospetta essere - almeno dal punto di vista dello spettacolo offerto -un E3 2018 da incorniciare, forse il più spettacolare di sempre: il Colosso di Redmond ha infatti scelto un intero auditorium per raddoppiare lo spazio espositivo dei suoi giochi. Ovviamente sono sembra solo tutto fumo e niente arrosto, come si suol dire, poiché la società ha promesso che la lineup di giochi presenti ...

Microsoft promette un E3 2018 "pieno di nuovi giochi" : Microsoft si sta preparando per quello che è indiscutibilmente il suo più grande E3 in assoluto, la società ha affittato un intero auditorium per raddoppiare il suo spazio espositivo per i giochi e, con un po' di anticipo, la compagnia ha iniziato a promettere ai fan quello che possono aspettarsi dall'importante evento di quest'anno.Come riporta Gamingbolt, con Xbox che sta vedendo crescere anno dopo anno le vendite e il rinnovato interesse per ...

Microsoft : Windows 10 si aggiorna con April 2018 Video : Microsoft ha annunciato ufficialmente che presto verra' rilasciato il nuovo aggiornamento di #Windows 10, che riuscira' non solo a migliorare le prestazioni del sistema operativo, ma aggiungera' anche molteplici funzioni in grado di agevolare parecchio tutti gli utenti. Si chiama Windows 10 #April 2018 Update, e il download sara' disponibile da Lunedì 30 Aprile: per la distribuzione si dovra' aspettare invece l'8 Maggio. Scopriamo insieme quali ...

Microsoft in festa : Surface - Xbox e Windows in netta crescita nel 2018 : L’attesa è finita; i dati finanziari di Microsoft sono finalmente stati resi pubblici ed evincono in modo abbastanza chiaro la salute economica dell’azienda di Redmond la quale non può altre che godersi il momento. Il fatturato totale, relativo al primo trimestre di quest’anno, corrisponde a 26,8 miliardi di dollari con il 16% di incremento rispetto allo stesso periodo del 2017. I guadagni veri e propri ammontano invece a 7,4 ...

E3 2018 Microsoft : quali giochi saranno presentati per Xbox One? : Nelle ultime ore siamo stati sommersi da indiscrezioni sul mondo Xbox, con un annuncio di lavoro che sembra suggerire che Microsoft stia già lavorando a un successore di Xbox One. Al di là di questo, sembra che i possessori di Xbox One potranno sfregarsi le mani ancora di più, poiché sono emersi alcuni dettagli sui piani di Microsoft per l'E3 2018. Parlando con Major Nelson, il capo redattore di Xbox Wire, Will Tuttle, ha condiviso alcune ...

E3 2018 : Microsoft presenterà videogiochi non ancora annunciati in arrivo quest'anno : Giugno si avvicina, e la grande macchina mediatica dell'E3 2018 comincia a scaldare i motori. Microsoft ha voluto presentare la line up delle iniziative previste per la manifestazione con un messaggio ufficiale, svelando però quello che molti utenti Xbox si aspettavano dal publisher per la fiera di quest'anno.Tra i tanti eventi legati al brand Xbox infatti, il messaggio parla anche dell'Xbox E3 2018 Briefing, l'ormai annuale conferenza sede di ...