E ora che succede?

PUBG Corp ammette che le performance di PlayerUnknown's Battlegrounds non sono state migliorate come richiesto dai giocatori : Non è un segreto che PlayerUnknown's Battlegrounds abbia problemi di prestazioni, è qualcosa che ha giustamente infastidito i giocatori già dalla sua uscita. In un post su Steam di ieri, PUBG Corp ha ammesso di non essere stata all'altezza a questo proposito, e che non è riuscita a indirizzare correttamente i reclami dei giocatori sui problemi di performance del gioco. Ha inoltre delineato una road map per come cambierà in futuro il titolo.come ...

Roland Garros 2018 oggi (lunedì 18 maggio) : il programma completo e gli orari delle partite. Su che canale vederle in tv : Seconda giornata del Roland Garros 2018. Proseguono gli incontri di primo turno. oggi saranno sei gli italiani in campo, a cominciare da Simone Bolelli che da lucky loser ha avuto la “fortuna” di entrare in tabellone come avversario di Rafael Nadal. Sarà una mission impossible per l’azzurro, che almeno potrà giocare sul Centrale di Parigi. Compito difficile anche per Andreas Seppi, contro Richard Gasquet, mentre Camila Giorgi ...

Amici 17 : lo scherzo di Maria De Filippi a Einar - Irama vince ancora : Amici 17, puntata 27 maggio 2018: chi è stato eliminato e chi ha vinto la sfida Chi è stato eliminato ad Amici 17 nella puntata del 27 maggio 2018? Nessuno. Ebbene sì, alla fine la sfida tra Einar Ortiz e Emma Muscat si è conclusa con un salvataggio per entrambi i cantanti. Ma cosa è […] L'articolo Amici 17: lo scherzo di Maria De Filippi a Einar, Irama vince ancora proviene da Gossip e Tv.

Governo - l'incognita sulla fiducia del governo Cottarelli : perché serve una nuova legge elettorale : ... ma che vada bene anche all'intero sistema internazionale, dai vertici dell'Unione europea, in fibrillazione da giorni per la paura di un ministro dell'Economia anti-euro, fino ai mercati ...

Governo del presidente contro una maggioranza che esiste : Governo del presidente contro una maggioranza che esiste – Mattarella domani mattina darà, come sembra, l’incarico a Carlo Cottarelli (nella foto) di mettere insieme un raccogliticcio “Governo del presidente” dopo aver bocciato Paolo Savona causando la rinuncia di Conte e del duo Salvini-Di Maio. È possibile nominare un “Governo del presidente”, che sicuramente non avrà i numeri per essere approvato dal parlamento, quando nello stesso ...

J-Ax - Fedez e Chiara Ferragni/ La collaborazione finisce : il trio si riunirà al matrimonio? (Che tempo che fa) : Fedez, J-Ax e Chiara Ferragni saranno presenti il prossimo 1 giugno a San Siro, a Milano, per il concerto La Finale. Oggi invece saranno negli studi di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 19:30:00 GMT)

"Ho subito sei ricoveri coatti. È un miracolo che io sia ancora viva" : "A 27 anni, la mia testa ha cominciato a non funzionare. È avvenuto tutto molto lentamente, senza segnali forti che potessero mettermi in allarme". A parlare è l'ex show-girl Sara Tommasi che, dopo un lungo silenzio, ripercorre il periodo difficile che è riuscita a lasciarsi alle spalle grazie ai medici e alla vicinanza della famiglia. Il racconto è stato raccolto dal settimanale Vero."Ho vissuto una lunga discesa che ...

Cosa succede ora alle aziende europee che fanno affari in Iran? : Dopo il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano la situazione si è complicata, e per l'UE non sono buone notizie The post Cosa succede ora alle aziende europee che fanno affari in Iran? appeared first on Il Post.

Formula 1 : gli orari delle repliche del GP di Montecarlo 2018 : ... sicuramente il più storico, ogni gara è uno spettacolo sia in pista che sulle tribune e nel paddock, con una quantità infinita di protagonisti del mondo dei motori e vip pronti ad assistere al Gran ...

Paolo Savona - il comunicato ufficiale che mette Sergio Mattarella spalle al muro : 'Cosa voglio' - e ora il Colle... : Arriva poco dopo le 13 di domenica il comunicato ufficiale di Paolo Savona che potrebbe convincere Sergio Mattarella a dare il via libera alla sua nomina di ministro dell'Economia e, di conseguenza, ...

Anche i servizi tedeschi contro l'Italia : a rischio collaborazione 007 : La creazione del (possibile) governo di Giuseppe Conte sta generando non poche preoccupazioni dalle parti di Berlino. Timori che la stampa tedesca ha trasformato in insulti contro il Belpaese, definendo il premier incaricato Arlecchino, Di Maio e Salvini un duo di dottor Colera e dottor Peste, e i cittadini italiani come "scrocconi aggressivi". Ma, a quanto riferisce il Frankfurter Algemeine Zeitung, Anche a livello della Cancelleria si starebbe ...

Juventus-Emre Can - ora ci siamo : il centrocampista domani in città per le visite mediche : Juventus-Emre CAN- Dopo una lunga telenovela di mercato, la Juventus si prepara a mettere le mani su Emre Can. Secondo le ultime indiscrezioni, il centrocampista tedesco potrebbe arrivare a Torino già domani per sottoporsi alle visite mediche di rito. visite mediche e poi firma sul nuovo contratto. 4 o 5 ANNI DI CONTRATTO Emre Can […] L'articolo Juventus-Emre Can, ora ci siamo: il centrocampista domani in città per le visite mediche ...

Dopo il matrimonio - le lacrime di Harry e Meghan. ora sappiamo perché : lacrime di commozione per Meghan Markle e il principe Harry nel giorno del loro matrimonio, durante il party serale per pochi intimi organizzato a Frogmore House. Il motivo? Una poesia recitata dalla stessa neo-duchessa del Sussex.L'ex attrice, infatti, avrebbe provocato la commozione del marito con una performance davvero romantica. "Meghan si è presa tutta la scena. È stata la parte più speciale ed inaspettata della ...

Luca Giansanti favorito per gli Esteri - spinto dal M5s. Terrore alla Farnesina : 'Si era dimesso - ora si vendicherà' : Ribaltone alla Farnesina: Luca Giansanti , nel toto-ministri impazzito delle ultime ore, è il nuovo favorito per il dicastero degli Esteri . Superati nella volata l'ambasciatore Pasquale Salzano e il ...