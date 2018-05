E' morto il maestro Pippo Caruso

blogo

(Di lunedì 28 maggio 2018) Il popolare Direttore d'orchestra, arrangiatore e compositore, èoggi all'età di 82 anni. Era nato a Belpasso in provincia di Catania. La notizia è stata divulgata dall'ANSA e confermata daBaudo, suo amico oltre che presentatore dei grandi varietà in cuie la sua orchestra hanno presenziato: dai Festival di Sanremo a diverse edizioni di Fantastico e Domenica IN negli anni '80 a Serata d'Onore e non solo.I suoi funerali saranno celebrati domani, martedì 29 maggio.