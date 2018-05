E’ la seconda risorsa più sfruttata sul pianeta dopo l’acqua | ecco perché a breve non ci

meteoweb.eu

(Di lunedì 28 maggio 2018) Si avvicina il momento di prenotare le vacanze estive e molti saranno i turisti che visiteranno le nostre coste, magari godendosi alcune tra le migliori spiagge del Mediterraneo. C’è però una nota dolente che va rimarcata e che sicuramente non va a vantaggio delle generazioni future: stando al ritmo con cui estraiamo sabbia marina, corriamo il serio rischio che le spiagge si estinguano entro questo secolo. La destinazione principale di queste ingenti estrazioni è il settore delle costruzioni, sempre più impegnato a rispondere a richieste abitative e alle domande di un sempre crescente mercato immobiliare. Il pericolo di una rapida sparizione delle spiagge non è assolutamente fantascienza. Questoci sono ben due fattori che, combinati, stanno portando ad un’emergenza di cui, spesso, non si conosce nemmeno l’esistenza: l’impossibilità di utilizzare sabbia ...