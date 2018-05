' È la prima volta' Dopo il royal wedding | riecco Pippa Ma stavolta con una ' novità'

“In pubblico è la prima volta”. Dopo il royal wedding - riecco Pippa Middleton. Ma stavolta con una ‘novità’ che non è passata inosservata : Diciamolo pure: al royal wedding di Harry e Meghan Markle Pippa Middleton non ha certo brillato come al matrimonio della sorella Kate. Era il 29 aprile 2011 e il mondo si accorgeva della sua esistenza (e del suo lato b passato alla storia). Pippa era la damigella d’onore e tutto il mondo è rimasto imbambolato quando l’ha vista entrare sorreggendo lo strascico della sposa, poi diventata duchessa di Cambridge. Da quel momento i ...

Cade muro in Sudafrica - per la prima volta un capitano di colore : Roma, 28 mag. , askanews, Rassie Erasmus, nuovo ct degli Springboks, ha deciso di nominare capitano per i test di giugno un giocatore di colore, il 27enne terza linea degli Stormers Siya Kolisi. E' la ...

Usa - trasfusioni e trapianto di cellule staminali in utero : è la prima volta al mondo : È la prima volta al mondo che succede ed è stato un vero e proprio salvataggio di una vita prima della nascita. Il feto di una bambina ha ricevuto cinque trasfusioni di sangue e un trapianto di cellule staminali ricavate dal midollo osseo della madre, e poi iniettate con un ago nel cordone ombelicale. Con questa terapia, sperimentata per la prima volta al mondo negli Usa per trattare una forma di talassemia spesso letale per il feto, la piccola ...

BTS - per la prima volta alla posizione n°1 della Billboard 200 Chart grazie all’album “Love Yourself : Tear” : Un importante traguardo The post BTS, per la prima volta alla posizione n°1 della Billboard 200 Chart grazie all’album “Love Yourself: Tear” appeared first on News Mtv Italia.

Federica Isola sale per la prima volta sul podio nella Coppa del Mondo di spada : L'atleta vercellese dell'Aeronautica Militare, già vincitrice della Coppa del Mondo under20 di specialità nelle ultime due stagioni, ha sfoderato una prestazione eccellente scalando posizioni sino a ...

Roland Garros 2018 : Matteo Berrettini vola al secondo turno per la prima volta in carriera. Sconfitto in 4 set il tedesco Otte : Missione compiuta per Matteo Berrettini, impegnato nel primo turno del Roland Garros 2018. Sulla terra rossa di Parigi, l’azzurro ha superato il tedesco, n.157 del ranking, Oscar Otte con il punteggio di 3-6 7-6 6-2 6-1 in 2 ore 1 minuto di partita, conquistando per la prima volta in carriera l’accesso al 2° round di uno Slam. Il nome del prossimo avversario verrà fuori dalla sfida tra il lettone Ernests Gulbis ed il lussemburghese ...

Ecco la prima volta di Iniesta col Vissel Kobe : La prima volta di Andres Iniesta col Vissel Kobe. L’ex regista del Barcellona, 34 anni, si presenta ai nuovi tifosi in Giappone. L'articolo Ecco la prima volta di Iniesta col Vissel Kobe sembra essere il primo su CalcioWeb.

Chiara Ferragni - la prima volta senza Leone. L’esperta : «Lasciate pure i figli con il papà» : La prima volta senza Leone. Da quando è diventata mamma, lo scorso 19 marzo, la fashion blogger Chiara Ferragni non aveva mai lasciato il suo bambino. Ma, per un impegno di Lavoro, è volata a Parigi e ha affidato il piccolo Leone a papà Fedez. «Primo giorno senza il mio piccolo Leo e ovviamente mi manca da impazzire», ha scritto su Instagram. «Ma oggi è stato un giorno epico per il mio lavoro e per la mia vita e sono davvero grata di essere una ...

Atletica – Eptathlon femminile : superati i due metri per la prima volta nella storia : superati i due metri per la prima volta nella storia dell’Eptathlon femminile: Thiam 2,01 Nessuna aveva mai saltato due metri in alto nell’Eptathlon femminile. Ci è riuscita oggi per la prima volta Nafissatou Thiam, campionessa olimpica e iridata, con un volo a 2,01 nel meeting di Gotzis, in Austria. La prodezza della fuoriclasse belga, proclamata atleta mondiale dell’anno nel 2017, è arrivata al secondo tentativo per realizzare così una ...

Perdere la verginità... al cinema! La prima volta nei film romantici più belli : In questo film la perdita della verginità è un mezzo per il protagonista per entrare nel 'mondo degli adulti' , pensando in questo modo di avvicinarsi a Oliver, che è più grande di lui, e per mettere ...