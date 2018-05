“È difficile fare la mamma così…” E la rete ‘asfalta’ Chiara Ferragni per il post sulla

Chiara Ferragni su Instagram : “difficile fare la mamma lavoratrice”. Commenti al vetriolo : Lo scorso 20 marzo Chiara Ferragni è diventata mamma e ora sperimenta il primo distacco dal piccolo Leone, fra confessioni su Instagram e qualche polemica. Leone Lucia ha compiuto da poco due mesi e la fashion blogger è tornata al suo lavoro, volando a Parigi e lasciando il neonato alle cure di Fedez. Dopo il parto Chiara Ferragni ha deciso di prendersi una piccola pausa per dedicarsi al suo bambino, ora però quel tempo si è esaurito e per ...

Elezioni - in 7 Comuni non si candida nessuno : "Fare il sindaco è un mestiere difficile" : Si avvicina la prossima tornata elettorale, il 10 giugno si vota per le Elezioni amministrative. Le Elezioni amministrative 2018 interesseranno in totale 762 Comuni di cui uno capoluogo di regione, Ancona...

Draft NBA – I Suns puntano Doncic - Kokoskov non ha dubbi : “è un prodigio - sa fare la cosa più difficile del gioco” : I Phoenix Suns puntano seriamente su Luka Doncic per il prossimo Draft NBA: coach Kokoskov ha esaltato il talento del giovane sloveno I Phoenix Suns hanno ottenuto, come da previsione, la prima scelta per il prossimo Draft NBA. La franchigia dell’Arizona dovrà dunque scegliere fra i due prospetti che vengono indicati maggiormente come selezionabili con la pick numero 1: DeAndre Ayton e Luka Doncic. Nonosante il primo abbia giocato a Tucson e sia ...

Save the Children : “E’ più difficile fare la mamma in Campania” : Save the Children: “E’ più difficile fare la mamma in Campania” Save the Children: “E’ più difficile fare la mamma in Campania” Continua a leggere L'articolo Save the Children: “E’ più difficile fare la mamma in Campania” proviene da NewsGo.

Save the Children - fare la mamma è più difficile in Campania : Il tasso di disoccupazione delle donne, e in particolare delle madri, è tra i più alti in Europa, con discriminazioni radicate nel mondo del lavoro, forte squilibrio nei carichi familiari tra madri e ...

Save the Children : 'E' più difficile fare la mamma in Campania' : La vita è più difficile per le mamme residenti in Campania che per quelle che vivono nelle province autonome di Bolzano e Trento. E' quanto emerge da un rapporto di Save the Children, intitolato "Le ...

Fare la mamma è più difficile in Campania - al top il Trentino Alto Adige : Hanno la vita più facile le mamme che vivono nelle province autonome di Bolzano e Treno, mentre è più difficile per quelle residenti in Campania. E' quanto emerge dal rapporto, diffuso oggi in ...

Giornata libertà stampa : dalle querele ai 6 euro a pezzo - è sempre più difficile fare il giornalista : È sempre emozionante per chi fa questo mestiere festeggiare la Giornata Mondiale della libertà di stampa (World Press Freedom Day). È un modo per ricordare quanto sia prezioso il mestiere che facciamo, al di là delle critiche, spesso giuste, sull’abbassamento della qualità degli articoli, l’assenza diffusa di spirito critico, la scarsa indipendenza. Normalmente in questa Giornata si ricordano soprattutto i reporter, spesso freelance, ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Domoulin per un difficile bis. 44 km a cronometro basteranno per fare la differenza? : È il campione uscente e, sotto un certo punto di vista, il volto nuovo nei grandi giri. Lo scorso anno Tom Dumoulin ha vinto il Giro d’Italia davanti a Nairo Quintana e Vincenzo Nibali, che numeri alla mano erano secondi solo a Chris Froome come potenziale sulle tre settimane e coloro che, assieme al britannico del Team Sky, avevano vinto un GT nella stagione precedente. Una prova di maturità vero per lo schiacciasassi olandese, che ha ...

«È difficile fare le cose difficili» : Lo diceva Gianni Rodari ai bambini nel 1979: vale ancora, anche per gli adulti The post «È difficile fare le cose difficili» appeared first on Il Post.

Casellati : veti sempre un errore - diventa difficile fare Governo : Roma, 4 apr. , askanews, 'Tornare a votare non risolverebbe nulla, si tornerebbe al punto di partenza. Credo che tutte le energie debbano essere spese per cercare di formare un quadro politico che ...

F1 Australia - Wolff : «difficile fare una buona strategia con una sola auto» : MELBOURNE - Nei box della Mercedes erano convinti che Hamilton avesse il margine per restare in prima posizione nonostante il limite di velocità imposto dalla virtual safety car, ma qualcosa è andato ...