Due condizioni da soddisfare per avere un LG G7 con promozione TIM super dal 28 maggio

Valanga in Trentino : Due persone in gravi condizioni : Sono in gravi condizioni due dei tre escursionisti travolti stamani da una Valanga in Trentino, nella zona delle Pale di San Martino. Si tratta di una donna di 48 anni, trasportata in elisoccorso all’ospedale Santa Chiara di Trento, e di un uomo di 55 anni di Montecchio Maggiore (Vicenza), portato con un elisoccorso di Pieve di Cadore (Belluno) all’ospedale di Treviso, con il sospetto di un politrauma. Non sono ancora note le ...

“Come sta Marco Bocci”. Importanti aggiornamenti sulle condizioni dell’attore ricoverato da Due settimane all’ospedale di Perugia : Le condizioni di Marco Bocci hanno tenuto col fiato sospeso migliaia di fan e soprattutto la sua famiglia. L’attore è stato ricoverato ormai diverso tempo fa all’ospedale di Perugia, dove ha trascorso due settimane. È stato lo stesso attore ad annunciarlo ai fan tramite il suo account Instagram, e poi ha sempre aggiornato tutti con post e video sul suo stato di salute. L’ultimo post, però, è quello sicuramente più lieto: Marco Bocci ...

Juventus - Due tifosi in gravi condizioni mentre festeggiavano lo scudetto. La ricostruzione - : Grave incidente durante i festeggiamenti a Torino dei tifosi della Juventus per il settimo scudetto vinto. Come riporta la Gazzetta dello Sport, due tifosi bianconeri sono ricoverati in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale avvenuto durante la festa scudetto. --Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, è più grave di quanto sembrasse in un primo momento il bilancio dell’incidente in cui è rimasto coinvolto un mezzo di tifosi della ...

Davoli - sei cani detenuti in un terreno in condizioni precarie e maltrattati - denunciate Due persone : Davoli , CATANZARO, -Nel corso di mirate attività di polizia ambientale nel centro abitato del comune di Davoli la stazione Carabinieri forestale di Davoli con la collaborazione di volontari del WWF e ...

Incidente sul lavoro in acciaieria - quattro operai investiti da una colata di metallo fuso. Due sono in condizioni disperate : quattro operai sono rimasti ustionati, tre in modo molto grave, in un Incidente avvenuto all'interno delle Acciaierie Venete, a Padova. I lavoratori, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati ...

Padova - incidente alle Acciaierie Venete. Quattro operai feriti : Due in condizioni gravissime : L'incidente si sarebbe verificato a causa della rottura di alcuni supporti che sostengono i tubi nei quali scorre l'acciaio allo stato liquido

Padova - 4 operai investiti da una colata di acciaio liquido : Due sono in gravissime condizioni. “Ustioni sul 100% del corpo” : sono in gravissime condizioni, con ustioni sul 100 per cento del corpo, due dei quattro operai investiti da una colata incandescente alle Acciaierie Venete, a Padova. L’incidente si sarebbe verificato a causa della rottura di alcuni supporti che sostengono i tubi nei quali scorre l’acciaio allo stato liquido. Secondo Il Gazzettino, contenevano 90 tonnellate di materiale. Alle 7.50 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti con 3 squadre ...

Milano - ragazza accoltellata per rapina e Due morti/ Notte violenta : studentessa in buone condizioni : Milano, Notte di terrore: 21enne accoltellata e rapinata, rumeno morto dopo colpo al volto, bengalese ucciso. Tre aggressioni nel capoluogo lombardo nelle scorse ore(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 14:28:00 GMT)

21enne accoltellata per il cellulare da Due stranieri : è in gravi condizioni : Una ragazza di 21 anni di nazionalità inglese è stata accoltellata a Milano da due uomini che volevano portarle via lo smartphone. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 3.30 in via Franchino Gaffurio, ...

Incidenti prima di Liverpool-Roma - in condizioni critiche tifoso dei Reds. Arrestati Due ultrà giallorossi. Uefa minaccia punizioni ... : Gli autori di questo attacco ignobile non hanno posto nel mondo del calcio e confidiamo che saranno trattati con la massima severità'. La federazione del calcio europeo 'è in attesa di ricevere i ...

Scontri a Liverpool - tifoso nordirlandese in condizioni critiche. Arrestati Due ultras romanisti : Non c'è posto per comportamenti così vili nel mondo del calcio. Il Club ha offerto la propria collaborazione al Liverpool, alla UEFA e alle autorità. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono ...

Incidenti prima di Liverpool-Roma - in condizioni critiche tifoso dei Reds. Arrestati Due italiani : LIVERPOOL - Due tifosi della Roma di 25 e 26 anni sono stati fermati a Liverpool con l'accusa di tentato omicidio per l'aggressione a un tifoso irlandese dei Reds di 53 anni, picchiato con una cinghia ...

Sparatoria a Follonica - rimangono gravissime le condizioni dei Due feriti : Sono ricoverati in rianimazione per lesioni molto gravi le due persone rimaste ferite nel corso della Sparatoria di venerdì 13 aprile a Poggibonsi. Trasportati d'urgenza con l'elisoccorso Pegaso all'...

Papa Francesco - Due anni dopo la visita a Lesbo nulla è cambiato : 7mila migranti in condizioni disumane : Quando Papa Francesco e il Patriarca Bartolomeo avevano visitato il campo di Moria, sull'Isola di Lesbo, praticamente una prigione a cielo aperto per i migranti sbarcati dalla Turchia, molti dei quali ...