Dramma senza fine per la vip italiana Finalmente è uscita dall’ospedale ma la sua

Belen-Corona-Provvedi : scintille. I presenti sono rimasti senza parole : momenti Drammatici : Da qualche settimana, la crisi tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi tiene banco su tv e rotocalchi. E la cantante, in un’intervista a Verissimo, ha anche confermato la “pausa di riflessione”. Ma, per i fan della coppia, pare non sia detta l’ultima parola, visto che i due si sono fatti vedere insieme anche se l’incontro ha registrato una tensione altissima. Tutto è avvenuto a Milano nel corso di un evento ...

Il Dramma della piccola Sara : il suo cuore ha smesso di battere senza un perché : Un dramma davvero inspiegabile che ha lasciato tutti senza parole. Sara Gatti è morta, colpita da un improvviso malore mentre dormiva.

“È morto un amico”. Grande Fratello - il ‘Dramma’ di Filippo e Danilo. Senza parole : cosa è successo davvero : Si credeva che le polemiche in tv fossero finite con l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi, letteralmente asfalatata dalla prima settimana per via del cosiddetto canna-gate. E invece no: il Grande Fratello 15, (ri)condotto dopo tanti anni da Barbara D’Urso, di giorno in giorno riserva sempre più brutte sorprese ai telespettatori più fedeli al mondo dei reality, dove il trash (e la maleducazione, il ...

“Mamma vado a una festa”. Poi il Dramma a soli 15 anni. Solare e sempre allegra - si accascia di colpo senza vita. Solo dopo giorni la scoperta dietro quella morte assurda : il grido di rabbia dei genitori : Una festa per organizzata per rivedere gli amici di vecchia data, quelli che a causa di un trasferimento non aveva più potuto incrociare tutti i giorni come era stata abituata a fare in passato. E che però è finita in maniera tragica e inspiegabile, con una morte che fa gridare di rabbia e dolore una famiglia e che ha spinto i genitori di questa sfortunata ragazza a lanciare un appello disperato, invitando i suoi coetanei alla massima ...

Milan - Fassone e il primo anno di Yonghong Li/ “Gattuso il nostro Ferguson - senza Champions nessun Dramma” : Milan, il primo anno di Yonghong Li: “Torneremo grandi e vincenti”, e Fassone promette 2/3 nuovi acquisti. Le parole del presidente e dell’amministratore delegato rossoneri(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 12:18:00 GMT)