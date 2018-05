Dove eravamo rimasti | cast | trama e curiosità del film con Meryl Streep

tvzap.kataweb

(Di lunedì 28 maggio 2018) Lunedì 28 maggio va in onda in prima serata su Rai2 ildel 2015, una commedia sulla maternità… alternativa in cuirecita accanto a quella che è davvero sua figlia, ossia Mamie Gummer.: il trailer: laRicki Rendazzo è la front woman cinquantenne della rock band The Flash, che si esibisce in un locale nella San Fernando Valley. Da molti anni ha lasciato il marito e i suoi tre figli per inseguire il suo sogno musicale. Frequenta Greg, il suo chitarrista, ma non vuole impegnarsi in una relazione. Una telefonata del suo ex marito, Pete, la informa che la loro figlia Julie, abbandonata dal marito, sta attraversando un momento difficile. Ricki parte per Chicago per sostenere Julie ma nella lussuosa villa dell’ex marito è accolta con distacco: riallacciare le fila di una vita familiare non è semplice....