Dopo la giornata drammatica della politica | l' attesa per la riapertura dei mercati

Conte al Quirinale alle 19 - incontro Dopo giornata di mediazione : Roma, 27 mag. , askanews, Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte alle 19 di questa sera. Lo rende noto il Quirinale. Oggi Conte ...

Presentata la XV Giornata Nazionale dello Sport. Malagò - un progetto che cresce anno Dopo anno : Abbiamo arricchito il format grazie all'impagabile lavoro dei comitati regionali e sposato la grande idea di un connubio tra sport e ambiente perché è una follia non abbinare lo sport alla tutela ...

Conte Dopo i colloqui : giornata proficua : I leader di Lega e M5S premono sul ministro dell’Economia, l’ex premier Pd si schiera all’opposizione e Mattarella attende gli esiti|

Vela - Europei 470 2018 : Ferrari-Calabrò terzi Dopo la prima giornata! Bene Berta/Caruso : Fabienne OSTER/Anastasiya WINKEL , GER 95, 15 pts Nella classe 470 maschile sono in testa i campioni del mondo junior in carica, i transalpini Hippolyte Machetti/Sidoines Dantes . dopo essere giunti ...

Vela - Europei 470 2018 : Ferrari-Calabrò terzi Dopo la prima giornata! Bene Berta/Caruso : dopo i rinvii di ieri, oggi sono iniziate le regate valide per gli Europei della classe 470 di Vela, in corso allo Yacht Club Port di Bourgas, in Bulgaria, con le prime tre delle undici prove che andranno a comporre la classifica per la Medal Race di giovedì 24. Domani, a partire dalle ore 13.00, altre tre regate. Nella classe 470 femminile le israeliane Gil Cohen/Noa Lasry sono in testa nonostante il decimo posto nella prima regata, avendo poi ...

38esima giornata contro il forte Napoli il Crotone non compie il miracolo della salvezza e saluta la serie A Dopo due stagioni : Napoli 2 Crotone 1 Marcatori: Milik 22°, Collejon 31°, Tumminello 90° Napoli (4-3-3): Reina, Hysaj, Albiol, koulibaly, Mario Rui,

Pallanuoto - A1 2018 : risultati e classifica Dopo l’ultima giornata. Ortigia splendida quarta : Ultima giornata per la regular season di Pallanuoto maschile: oggi gli incontri per il 26mo turno di A1. La pro Recco chiude a punteggio pieno con un nettissimo 16-2 al Bogliasco, bene anche AN Brescia e BPM Sport Management che si impongono nelle ultime sfide con Acquachiara e Savona. In quarta piazza (era ancora aperta la battaglia) a sorpresa c’è una super Ortigia che nello scontro diretto batte la Canottieri. Posillipo vince ed evita i ...

Vela – XX°Gentlemen’s Cup : classifiche provvisorie Dopo le tre regate disputate nella giornata di oggi : Il campionato internazionale di primavera per i monotipi più grandi che si corre nel week end sulla riva lombarda del lago di Garda ha visto disputarsi oggi tre regate Prime tre regate per la “XX°Gentlemen’s Cup”, autentico Campionato internazionale di primavera per i monotipi più grandi che si corre nel week end sulla riva lombarda del lago di Garda, prova organizzata da Circolo Vela Gargnano e dallo Yacht Club di Cortina ...

Un pomeriggio inquieto per Salvini. Giornata di altissima tensione Dopo le bordate di Silvio Berlusconi : pomeriggio inquieto. Giornata di altissima tensione. Matteo Salvini è nella sua Milano, nel suo habitat naturale. Eppure si muove quasi come un pesce fuor d'acqua. Da Aosta arrivano le durissime parole di Silvio Berlusconi, che demolisce l'accordo con il Movimento 5 stelle e il contratto di governo che la Lega nel fine settimana sottoporrà agli iscritti. Gli azzurri iniziano a bombardare: "Si è posto fuori dal centrodestra". ...

Governo - Di Maio Dopo l’incontro con Salvini : “Giornata molto produttiva. Premier politico - mai tecnico” : “La giornata per fortuna è finita. A momenti chiamano il Quirinale e gli diamo tutte le informazioni. Una giornata molto produttiva. Premier? Sempre politico, mai tecnico”. Così Luigi Di Maio al termine di un incontro con Matteo Salvini. L'articolo Governo, Di Maio dopo l’incontro con Salvini: “Giornata molto produttiva. Premier politico, mai tecnico” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Orsato - Dopo Inter-Juve seconda giornata senza partite di serie A : seconda domenica consecutiva senza gare di serie A per l'arbitro Orsato, dopo le polemiche che lo hanno investito per la direzione di Inter-Juventus. Il 12 maggio, il fischietto italiano sarà in ...

Torino - finisce in auto con la famiglia Dopo aver perso il lavoro : “Viviamo alla giornata” : Torino, finisce in auto con la famiglia dopo aver perso il lavoro: “Viviamo alla giornata” Un 39enne, con 3 bimbi e senza un tetto, sta per strada. La compagna ai microfoni di NewsMediaset: “E’ bruttissimo pensare che a quest’ora stavo a casa a cucinare” Continua a leggere L'articolo Torino, finisce in auto con la famiglia dopo aver perso il lavoro: “Viviamo alla giornata” proviene da NewsGo.

